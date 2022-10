OPS officials ginisa sa Senado; korapsyon laganap umano sa PTV, ani Tulfo

MAYNILA -- Laganap umano ang korapsyon sa PTV4 kung saan siya dati nagtrabaho bilang reporter at anchor, sabi ni Sen. Raffy Tulfo sa pagdinig ngayong Lunes sa panukalang budget ng Office of the Press Secretary.

"Ang dami pong nangyaring korapsyon sa PTV4. Kung pwede nga po patawag lahat ng naging GM at chairman d'yan at gigisahin ko po. I will look in their eyes and I will tell them na meron silang mga binulsang pera," ani Tulfo.

"Kung hindi nangurakot, hindi nagnakaw, na improve na po sana sitwasyon n'yo sa PTV4," dagdag niya.

Bukod sa sitwasyon ng mga empleyado sa PTV4, naging sentro rin ng pagtatanong ni Sen. Raffy Tulfo sa budget deliberations ng Senado sa OPS ang kalagayan ng mga taga-IBC 13.

Sabi ni Tulfo, alam niya ang kalagayan ng mga empleyado ng PTV4 dahil naggaling siya doon.

Sa pagdinig, ipinakita ni Tulfo ang isang video kung saan makikita ang hindi maayos na parking lot sa PTV4 studio na ginawang tambakan, mga silya na nakatali sa mga lamesa, toilet bowl na nakatali, at tumutulong bubong.

Idagdag pa aniya ang kawalan ng salary increase at hindi pagre-regular sa mga empleyado na ang ilan ay higit 17 years na sa kompanya.

Binusisi ni Tulfo kung bakit walang pagtaas sa sweldo ang mga empleyado.

Ayon kay Usec. Rowena Reformina ng Broadcast Media Services and Related GOCCs and Attached Agencies, ginagawan na nila ito ng paraan.

Nagpatulong na sila sa Development Academy of the Philippines para ilatag ang bagong table of organization na kanilang ipinasa sa Governance Commission for GOCC o GCG, aniya.

Ito ang magiging batayan para sa promotion at dagdag suweldo ng mga empleyado ng PTV4, at regularisasyon ng mga empleyado sabi ni Reformina.

"Yung TO (table of organization) assisted by Development Academy of the Philippines has been forwarded for the review of GCG. But because it will take 2 years po, what I did as early as July 28 po, few days after I assumed office, I submitted a memorandum to our Office of the Secretary, then Sec. Trixie Cruz Angeles, favorably endorsing complimentary salary adjustment," aniya.

Sa ngayon, isinasapinal na ang complete staff work at hinahanapan na ng pondo ito. Ngayong buwan ay posible na itong matapos at maipasa sa budget department, sabi ni Reformina.

Sa kaso naman ng IBC 13, sinabi ni Reformina na kung hindi bibigyan ng budget o subsidiya ito, hanggang sa June 2023 na lang ito mag-ooperate.

Wala kasing ibinigay na pondo ang DBM para sa IBC sa 2023.

"If not given any budget, IBC will be forced to shutdown by June 2023. Under the NEP, zero po sila ngayon. This is the first time that IBC is not getting subsidy from the government. And if we do not help them... 172 families will be put on the line po," ani Reformina.

Ang mga retiradong empleyado, hindi rin mabayaran nang buo ang kanilang benepisyo.

"Ikinalulungkot ko po, na simula 2009, hindi po nakayanan ng IBC 13 na sagutin ang mga ibang retirement benefits. Sa ngayon po, we were about to cover only the amount of 38 percent of the total 100 percent. Kaya po kami humihingi ng tulong sa senado," ani IBC president and CEO Hexilon Alvarez.

Tinitingnan aniya nila ngayon kung pupwede mapondohan ito sa pamamagitan ng pension and gratuity fund for GOCC.

Sa ngayon, ang kaya lang aniya ibigay ng IBC ay P10,000 kada buwan.

Nasa apat aniyang retiradong empleyado ng IBC 13 ang namatay na at hindi pa nakuha nang buo ang benepisyo.

Tinitingnan din ng IBC 13 na dagdag sa kanilang kita ngayon ang P75 million na utang ng DepEd sa kanila matapos pumasok sa block time agreement noong kasagsagan ng pandemya.

Ang panukalang budget ng OPS para sa susunod na taon ay nasa P1.04 billion. Kaya sa pagdining ay humirit sila sa mga senador ng dagdag pondo.

Kabuuang P2.037 billion ang hinihingi nila na dagdag budget.

Sa nasabing total, P979.09 million ang mapupunta sa IBC 13, P231.71 million sa Bureau of Broadcast Services, P675.83 million sa PTV4, at P151.36 million para sa OPS.

Sabi naman ni Sen. JV Ejercito na siyang nanguna sa pagdinig, kukonsultahin niya ang mga kapwa senador hinggil dito at sisikapin na mapondihan ang retirement benefits ng mga empleyado.

