Nasa 94 na estudyante at mga guro ng San Francisco Elementary School sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro ang isinugod sa ospital Lunes matapos dumaing ng pananakit ng tiyan at pagsusuka.

Ayon kay Sablayan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office head Arcis Canillo, agad na rumesponde ang mga ambulansya sa eskuwelahan matapos ang sunod-sunod na tawag na kanilang natanggap bandang tanghali.

Nasa 88 estudyante at 6 na guro ang isinugod sa San Sebastian District Hospital. Nasa 22 pa ang kasalukuyang nasa pagamutan.

Base sa imbestigasyon, alas-10 ng umaga nang bumili ng lumpiang gulay sa labas ng paaralan ang mga biktima para sa meryenda. Pero makalipas ang 2 oras nagsimula nang makaramdam ng pananakit ng tiyan at nagsunod-sunod na ang pagsusuka ng mga bikitma.

Kumuha na ng sample ng lumpia ang municipal health office, Department of Education at mga pulis para suriin kung ano ang dahilan ng hinihinalang food poisoning.

Sa panayam ng Teleradyo kay Dr. Meldie Soriano, municipal health officer ng Sablayan, isang barangay health officer aniya ang nagluto at nagtinda ng lumpia. Anim na taon na umano itong nagtitinda ng pagkain para sa mga estudyante sa paaralan.

Ayon sa tindera, kalabasa at may sahog na galunggong ang lumpiang na kaniyang niluto at binalot nitong Linggo ng gabi at saka ipinrito kinaumagahan.

Dagdag pa ni Soriano, may mga ilan umanong estudyante ang itinapon ang lumpia dahil iba na ang amoy nito.