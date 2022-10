MANILA - The Department of Transportation is eyeing the use of QR codes, ATM and credit cards, and mobile phones as alternatives to Beep Cards or stored-value cards for cashless fare payments in trains and other public transport, amid a global shortage in microchips used for the said cards.

"Tayo rin po ay maglulunsad ng tinatawag po natin na fare collection national standards. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig pong sabihin nito ay maliban po sa Beep card ay maaari na rin pong magkaroon ng ibang payment technology ito pong ating mga tren, ito pong ating mga bus at mga jeep," Transportation Undersecretary Timothy John Batan said during the Laging Handa briefing.

"Maaari na pong gumamit ng QR Code. Maaari pong gumamit ng bank cards tulad po ng ating proyekto kasama ang LandBank, kung saan ang mga ATM at mga credit cards po ay puwede na ring gamitin na pambayad ng pasahe," dagdag niya.

"At magkakaroon din po ng iyong Near Field Communication System para po iyong mga smartwatch for example or iyong mga phones po natin ay puwede na rin pong gamitin bilang payment mode dito po sa ating mga sektor ng transportasyon."

Batan said the alternative payment modes are being considered so that the country does not have to rely on a single technology.

“Isa po ito doon sa mga bagay na ginagawa natin para po hindi tayo nakadepende sa isa pong teknolohiya na kung saan tulad nga po ng nararanasan natin ngayon kapag nagkaroon po ng shortage ay nawawalan po tayo ng alternatibo,” he said.

Batan noted that commuters can still continue to use their existing Beep Cards, and urged them to take care of it.

"So, sa ngayon po, mayroon po tayong mga nasa walong milyon na mga Beep cards na kasalukuyan pong naka-isyu at ginagamit po ng ating mga commuters. Iyan po ay patuloy po na magagamit nila at tayo po ay nananawagan na ingatan po ang ating mga Beep cards para po mas tumagal po ang paggamit ng buhay niya,” he said.

"Nagkaroon po talaga tayo ng shortage sa atin pong mga Beep cards dahil nagkaroon po ng pandaigdigang shortage ng mga kinakailangan na chips para po dito. So, ito pong ating concessionaire, ito pong ating contractor para sa Beep card, ang AF Payments Inc., sila po ay kasalukuyan na naghahanap po ng alternative para po dito sa ating mga AV1 chips at nang tayo po ay makahabol doon sa shortage na nangyayari,” he added.

LIBRENG SAKAY

The DOTr, meanwhile, reminded commuters that they can avail of free rides on Light Rail Transit-2 until November. The agency will then have to determine whether funding will be available to continue the Libreng Sakay program.

FARE INCREASE

Also, it urged commuters to report overcharging PUV drivers and operators, noting that the LTFRB has already received some complaints after the government approved the fare increase for jeepneys, buses, taxis and TNVS.

"Karamihan naman po sa ating mga drivers/operators, mga kababayan ay sumunod po dito sa kaka-implementa na taas-pasahe. Nakatanggap lang po tayo, through LTFRB, ng ilan pong mga reklamo na may ilan pong mga drivers/operators na mas mataas ang singil doon po sa inaprubahang fare matrix ng ating LTFRB," said Batan.

"So, atin pong hinihikayat ang publiko na ipagbigay-alam po sa LTFRB, sa pamamagitan po ng kanilang 24/7 hotline 1342, at maging sa kanilang official Facebook page kung mayroon po kayong nakikita o mayroon po kayong mga nararanasan na higit po doon sa fare matrix ang sinisingil na taas-pasahe,” he added.

EDSA BUSWAY

The DOTr, meanwhile, is studying the proposal to privatize the operations of the EDSA Busway System, which several business groups said would hasten its development and ease the burden of the commuting public.

Batan said the agency has reached out to the Public-Private Partnership Center on the matter.

"Ang proposal na i-privatize po ang ating EDSA Busway ay kasalukuyan pong pinag-aaralan ng DOTr. Tayo po ay nag-reach out sa Public-Private Partnership Center, PPP Center, para po tayo ay makakuha ng sapat na consultant para po ating mapag-aralan at ma-implement kung viable ito pong ating privatization ng EDSA Busway,” he said.

“Ngayon po, ang ating pinag-aaralan ay kung paano itaas pa ang kalidad ng serbisyo sa ating EDSA Busway dahil nga po tulad ng palaging sinasabi po ni Secretary Jimmy Bautista, ang atin pong layunin sa ating sektor ng transportasyon ay gawin po itong world class. At kung kinakailangan po na tayo ay makipag-partner sa pribadong sektor para po gawing world class ang atin pong EDSA Busway at iba pong mga sektor ng transportasyon, iyan po ay ating pag-aaralan,” he added.

AVIATION

As regards the 52 airport projects the DOTr requested funding for next year, Batan said only five have been approved. These are for the Ninoy Aquino International Airport, and airports in Tacloban, Antique, Bukidnon and Laoag.

"Sa kasamaang-palad po, 52 po iyong hiniling sana natin na mga airports na pondohan ng ating DBM, ngunit lima lang po ang nabigyan,” he said.

