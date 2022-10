2 bagong Comelec commissioners, nanumpa na sa pwesto

MAYNILA — Kumpleto na ang 7-member Comelec en banc matapos manumpa sa pwesto ang mga bagong talagang commissioners na sina Nelson Celis at Ernesto Maceda, Jr. kay Chairman George Erwin Garcia ngayong Lunes.

Pinalitan ni Celis si Aimee Torrefrancia Neri habang uupo si Maceda sa pwestong nabakante ni Garcia matapos itong maitalang Chairman ng Komisyon.

Comelec Commissioners ad interim Ernesto Ferdinand P. Maceda, Jr. and Nelson J. Celis take their oath today before Chairman George Erwin Garcia pic.twitter.com/pZiTGx6ncp — Willard Cheng (@willardcheng) October 10, 2022

Oras na makumpirma sila ng Commission on Appointments, tatagal sila sa pwesto nang halos 7 taon o hanggang February 2, 2029.

Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Maceda ang kahalagahan ng kanilang trabaho sa Komisyon dahil hindi lang aniya demokrasya ang nakasalalay kundi pati na rin ang kalayaan.

Sang-ayon rin siyang naging matagumpay ang 2022 National at Local Elections pero hindi dapat magpahinga ang Komisyon at kailangan pag-ibayuhin pa ang trabaho.

Kabilang sa isusulong ni Maceda ang paglilinis ng voter’s list.

“Every time that we fail in our duties, it’s not just democracy that loses because it is our very freedom that hangs in the balance,” ani Maceda.

Naging election lawyer si Maceda, nagturo ng election law, administrative law at constitutional law, naging Dean ng College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, at naging Unibersidad ng Maynila President. Anak siya ni yumaong Senate President Ernesto Maceda.

Si Celis naman ay beteranong Information Technology expert, practitioner at academician, naging Dean ng business school ng PLM at eksperto sa compliance sa data privacy, information and security management at iba pa.

Bilang presidente ng Philippine Computer Society noon, naging bahagi siya ng advisory council na nagpayo sa Comelec para sa automated elections.

Nagsilbi rin siyang lead consultant ni dating Comelec Commissioner Resurreccion Borra.

Ni-reappoint siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ma-bypass ng CA.

Sa kaniyang talumpati, sinabi ni Celis na isusulong niya ang pagpapa-ibayo ng digitalization sa halalan at sa Comelec.

Kapwa nagpasalamat ang dalawang bagong-talagang commissioner sa tiwalang ibinigay ng Pangulo.

Isa-isa ring nagbibigay ng welcome message ang ibang miyembro ng en banc para sa kanila.

Samantala, sa isang press conference, sinabi ni Comelec Commissioner Rey Bulay na walang masasayang sa mga iniimprentang balota sakaling ipagpaliban ang barangay at SK elections. Pwede pa aniya ito magamit sa susunod na barangay at SK elections.

Kung ipagpaliban ang halalan, ayon kay Commissioner Aimee Ferolino, maaaring magsagawa pa ng isang plebisito ang Komisyon.

Ayon naman kay Chairman George Erwin Garcia, kung mapirmahan na ni Marcos ang panukalang ipagpaliban ang halalan, mag-uusap ang en banc para maglabas ng isang kaukulang resolusyon na nagsasabing hindi na itutuloy ang paghahain ng COC bago pa man tuluyang umiral ang batas sa postponement kasunod ng required publication. Ito’y para maiwasan aniya ang kalituhan.

“Para mapigilan yun, of course we can always do something in the Commission. We will not allow these things to happen. Nasa power and prerogative naman ng Commission yun. But again, nobody will prevent the Comelec from preparing in advance,” sabi ni Garcia.

