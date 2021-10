MAYNILA—Suspendido ang klase mula pre-school hanggang senior high school sa lalawigan ng Cagayan nitong Lunes, Oktubre 11, dahil sa masamang panahong dala ng bagyong Maring.

Itinaas ang Signal No. 2 sa probinsya nitong Linggo ng hapon. Nasa ilalim rin ng Signal No. 2 ang ilang bahagi ng Isabela, Kalinga at Ilocos Norte.

Nakataas naman ang Signal No. 1 sa mga sumusunod na lugar:

natitirang bahagi ng Ilocos Norte

Ilocos Sur

Pangasinan

Abra

natitirang bahagi ng Kalinga

Mountain Province

Ifugao

Benguet

rest of Isabela

Quirino

Nueva Vizcaya

hilaga at gitnang bahagi ng Aurora (Dilasag, Dinalungan, Casiguran, Dipaculao, Maria Aurora, Baler)

hilagang bahagi ng Nueva Ecija (Carranglan, Lupao, Pantabangan, San Jose City)

Catanduanes

Eastern Samar

silangang bahagi ng Northern Samar (San Roque, Pambujan, Las Navas, Catubig, Laoang, Mapanas, Lapinig, Gamay, Palapag, Mondragon, Silvino Lobos)

silangang bahagi Samar (Matuguinao, San Jose de Buan, Hinabangan, Paranas)