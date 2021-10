Voter registration ipagpapatuloy simula Oktubre 11

Voter registration sa Ali Mall Activity Area sa Cubao, Quezon City noong Setyembre 27, 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Matapos ibuhos ang atensiyon sa paghahain ng certificate of candidacy, balik-voter registration na ang Commission on Elections (Comelec) simula Lunes, Oktubre 11.

Magugunitang pinalawig ang voter registration hanggang Oktubre 30 bunsod ng mga malawakang panawagan. Marami kasi ang hindi pa nakakapagparehistro gawa ng mga COVID-19 restriction.

Kabilang sa mga makikinabang dito si Regine Jusayan, taga-Quezon City na nagsabing sa Lunes ay magtutungo na siya sa Comelec para makaboto sa susunod na taon.

Masyado kasi aniya siyang naging abala nitong mga nakalipas na buwan at wala rin silang permanenteng address noon.

"Feeling ko this is the big chance para makapag-register sa national elections," ani Jusayan.

Nakahikayat umano sa kaniyang magparehistro ang mga presidential aspirant na naghain ng COC noong nakaraang linggo.

Ayon kay Comelec Spokesperson James Jimenez, lahat ng ginagawa sa regular registration ay puwede ring gawin sa extension.

Maaari umanong magparehistro bilang first-time voter, magpa-reactive sa mga hindi nakaboto noong 2 nakaraang halalan, magpa-transfer, at magpatama at magpapalit ng pangalan.

Sa mga magtutungo sa Comelec, mas makabubuti kung titingnan muna online ang panuntunang ipinapatupad sa local office, ani Jimenez.

Puwede rin umanong tawagan ang local Comelec office o tingnan ang kanilang mga opisyal na Facebook page.

Para mas ma-accomodate din ang inaasahang dagsa ng mga hahabol sa registration, magdadagdag ng registration venue ang Comelec, kabilang ang iba pang mga mall.

Upang mas mapabilis ang proseso, ipinapayo ng Comelec na bago magtungo sa registration site, i-fill out ang application form na makikita sa comelec.gov.ph o irehistro.comelec.gov.ph.

Kapag pupunta na sa registration venue, magdala ng valid ID at photocopy nito.

Wala namang requirement na dapat bakunado o negatibo sa COVID-19 test.

Tinatayang nasa 300,000 hanggang 350,000 ang makakahabol sa registration, ayon sa Comelec.

Nakiusap din si Jimenez na huwag nang hintayin ang Oktubre 30 bago magparehistro.

Para naman sa mga botante sa ibang bansa, pinalawig hanggang Huwebes, Oktubre 14 ang overseas voter registration sa mga embahad at konsulada ng Pilipinas.

Suspendido naman ang voter registration sa mga lugar na nasa ilalim ng enhanced community quarantine.

Iginiit din ng Comelec na ito na ang huling pagpapalawig sa registration.

— Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News