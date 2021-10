MAYNILA — Posibleng nasa "low risk" na para sa COVID-19 ang Metro Manila sa katapusan ng Oktubre, sabi ngayong Linggo ng OCTA Research Group.

Ipinaliwanag ni OCTA Research fellow Guido David na sa ngayon kasi, nasa 2,000 na lang ang 7-day average na kaso sa Metro Manila.

"Maaaring by end of October, maaaring nasa low risk na ang NCR (National Capital Region), based sa criteria namin," ani David.

Marami na rin aniyang local governent unit (LGU) sa NCR na nasa "moderate risk," partikular umano ang Malabon, Caloocan at Maynila na mababa na ang average daily attack rate.

Kapag nagtuloy-tuloy umano ito, inaasahang nasa hindi tataas sa 1,000 kaso na lang ang maitatala ng Kamaynilaan.

Pagdating ng Nobyembre, puwede pa rin umano itong bumaba sa 500 kaso kada araw.

Positibo si David na magtutuloy-tuloy umano ito hanggang Pasko lalo't marami na ang bakunado sa Metro Manila at wala ring nakikitang bagong banta ng variant of concern sa bansa.

Pero sa kabila nito, nakita ng OCTA na tumataas ang mga kaso sa buong hilagang Luzon, kasama ang Cordillera Administrative Region, at Ilocos at Cagayan Valley regions.

Sa mga huling ulat ng OCTA, isa ang Baguo sa mga lungsod na may pinakamataas na arawang kaso ng COVID-19.

Patuloy na ipinapatupad ng LGU sa Baguio ang mahigpit na border control para sa non-essential travel.

Umaabot umano sa higit 100 biyahero ang hinaharang sa mga border ng lungsod kada araw.

Pinayuhan ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat ang publiko na i-check ang travel protocols sa pupuntahang lugar para hindi maharang.

Ayon din kay Puyat, nagbukas na ang turimso sa ilang lugar tulad ng Boracay, Siargao at El Nido sa Palawan.

May pagpupulong ang Department of Health at Inter-Agency Task Force ngayong linggo para pag-usapan ang mga bagong panuntunan sa bansa.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC