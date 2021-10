“Book Fairy” fever umabot na sa Qatar, libreng mga libro ipinamimigay

DOHA - Umabot na sa Qatar ang Book Fairy fever! Mahigit dalawandaang mga aklat na ang naipamamahagi sa buong Qatar ng isang OFW “Book Fairy.”

Mula pagkabata hilig na ni Jean Bayaborda, isang OFW sa Qatar ang pagbabasa ng mga libro.

“Lumaki ako na around ng books, tapos yung mom ko, she makes sure na every night binabasahan niya kami ng kapatid ko. Kaya ‘yun simula noon ang passion ko na talaga ay books,” sabi ni Bayaborda.

Kaya agad siyang nagka-interes at nakakuha ng inspirasyon sa ginawa ng Hollywood actress na si Emma Watson noong 2017 tungkol sa “Book Fairies” na pasikretong nag-iiwan ng mga libro sa iba't ibang lugar.

ibelieveinbookfairies.com/2019/12/press-release-emma-watson-announces-the-book-fairies-worldwide-little-women-activity/

Bumili si Bayaborda ng official book fairy stickers at sinimulan niyang mag-iwan ng mga libro sa iba’t ibang lugar sa Doha.

“Siguro nag-start ako ng mga 10-15 books na drinop ko around Doha,” kwento ni Bayaborda.

Ang book fairy community ay isang grupo na binubuo ng higit 10,000 passionate book lovers worldwide na nagtatago ng mga libro para mahanap o madiskubre ng iba.

Tulad ng hangarin ng grupo, gusto rin ni Bayaborda na maibahagi ang saya ng pagbabasa ng libro sa Qatar.

“Yung naramdaman ko after ko mabasa ‘to, and yung Book Fairies talaga yung way ko para ma-share yung passion at favorite books ko sa ibang tao,” sabi ni Bayaborda.

Mula nang mag-iwan siya ng mga libro, nakakatanggap na siya ng mga mensahe mula sa mga taong gustong mag-donate ng libro sa kanya.

Ilan sa mga paborito niyang lugar na pag-iwanan ng libro ang malls at parks.

“Ngayong pandemic ini-encourage ko kayo especially yung mga bata, sana wag laging nasa cellphone, you can open a book and kung wala pa kayong nagugustuhan or sasabihin niyo na ayokong magbasa kasi hindi ako nakakaramdam ng kasiyahan pag nagbabasa, no maybe hindi niyo pa lang nakita yung book na para sa inyo,” panawagan ni Bayaborda.

Malaking papel din para mahubog ang pagmamahal sa pagbabasa ng mga kabataan ang kanilang magulang.

“Sa mga magulang naman start them young, kasi napakaimportante talaga especially na habang bata pa na makakuha sila ng ibang knowledge.But I think the best knowledge always comes when you read something,” diin ni Bayaborda.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Qatar, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.