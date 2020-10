Umano'y maling grammar, kakulangan ng promotion sa DepEd TV pinuna

MAYNILA— Pagpatak nang alas-9:30 ng umaga, pinapapanood na ni Arlene Escalante ang kaniyang mga anak na sina Dana at Dani— na nasa Grade 4 at 5— sa DepEd TV.

Ang DepEd TV ay isa sa mga learning tools na ginagamit ng Department of Education sa distance learning ngayong bawal ang face-to-face classes dahil sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic.

Bukod kasi sa modules, dito nakakakuha ng leksyon ang mga bata na parehong nag-aaral sa pampublikong paaralan.

Halo-halo ang naging reaksiyon ng mga magulang sa paglunsad ng DepEd TV na layon sanang makatulong sa distance learning ng mga bata.

Para kay Escalante, bagama’t may mga aspeto ang DepEd TV na nakakatulong sa pag-aaral ng mga anak kung ikukumpara sa online learning na kinakailangan pa ng gadget, nadidismaya siya tuwing may nakikita siyang mga mali tulad ng ilang grammatical error.

"Katulad ng grammatical errors, 'yung 'equipments.' 'Di ba wala namang ’s’ ang equipment? Tapos ‘yung may pa mali-maling pangalan, halimbawa ay pangalan ng babae pero ang makikita mong pronoun na his,” ani Escalante.

Agam-agam naman ng anak na si Dana, mabilis minsang magbigkas o magsalita ang mga nagtuturo sa DepEd TV.

Mayroon ding mga hindi pa nakakaalam tungkol sa DepEd TV tulad ni Lorna Opriasa na may 6 anak na naghahati-hati sa isang cellphone.

Ayon kay Jennifer Rosario, pinuno ng National PTA Federation sa Calapan City, iisa lang sa 18 magulang na kasapi ng kanilang grupo ang gumagamit ng DepEd TV at nagkakaproblema pa umano sila kapag ginagawa ito.

“Pinagamit sa kaniyang kinder noong ginagamit na nila sa TV para 'yung bata hindi puro modules. Nawawala ang connection,” ani Rosario.

Aminado ang DepEd na kulang pa sa promotion ang DepEd TV at kailangang mas ayusin pa ang mga pinapalabas nito.

“We are not perfect, we are not journalists and broadcasters in this line of work, our teachers are still being trained," ani DepEd Undersecretary Alain Pascua.

Iimbestigahan din ng ahensiya ang mga mali na nakikita sa mga module.

Pero sa kabila nito, hinikayat ng DepEd ang publiko na halu-haluin ang pag-aaral ng mga bata o gamitin ang blended learning. Ibig sabihin, sama-samang gamitin ang iba’t ibang platform tulad ng DepEd TV, Radio, at DepEd Commons kahit naka-online man o modular learning.

Ang DepEd Commons ay isang website para sa mga estudyante at mga guro kung saan maa-access ang iba’t ibang module at video na maaaring gamitin ng mga bata sa kanilang pag-aaral.

Plano ng DepEd na maglagay ng dagdag na content para mas marami pang magamit ang mga estudyante. Pero ang pakiusap nila, bigyan pa sila ng kaunting pasensya lalo’t bago pa lang sila sa ganitong larangan.

— Ulat ni Jasmin Romero, ABS-CBN News