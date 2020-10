Pulse Asia chief understands gov’t critics’ reaction, but insists integrity of surveys

Pulse Asia Research Inc. president Ronald Holmes said he understood public skepticism over surveys they conducted in which President Rodrigo Duterte garnered the highest approval rating of 91% in both trust and performance among the top national officials.

But Holmes said he was standing by the integrity of the surveys indicating public trust in the government amid a COVID-19 pandemic.

"Sa pagsasagawa ng aming pananaliksik, naniniwala kami ang bawat isa ay may karapatan magpahayag ng kanilang opinyon," he said in a Teleradyo interview Saturday.

"Ngunit sa aming panig . . . Kung kami ay naniniwala na ang pagsasagawa ng survey ay naayon sa nararapat na paraan at may integridad yung proseso at ito ay hindi naapektuhan ng sinuman, wala kaming kadahilanan para hindi ilabas ang resulta ng survey."

In the latest national survey of Pulse Asia, Duterte received the highest approval rating of 91% followed by Senate President Vicente Sotto III (84% approval for performance and 79% for trust) and Speaker Alan Peter Cayetano (70% performance, and 67% trust).

The Ulat ng Bayan survey was conducted from September 14 to 20.

"Maaaring natutugunan niya ang ekspektasyon ng mga mamamayan. Para sa mga kritiko ng pamahalaan sinasabing ang ekspektasyon ng mga mamamayan ay mababa lamang . . . Kung anuman ang kadahilanan ibig lang sabihin nito na may kumpyansa ang mga mamamayan sa presidente," said Holmes.

Holmes said Duterte's trust rating was comparable to the ratings he received when he started his presidency in July 2016.

" 'Yung nauna naming release ay nagpapakita ng 91% ang nag-aapruba at nagtitiwala sa pangulo, halos pareho ng trust nu'ng nagsimula ang Pangulo noong July 2016. Parang nanatili lang ang performance rating niya kumpara noong December ngunit may bahagyang pagtaas ng trust rating ng pangulo," said Holmes.

"Mayroon tayong mga nakaraang pangulo na nanumbalik ang pagtitiwala pagkaraan ng 4 at kalahating taon. Bagamat sa panig ni Pangulong Duterte ay nagsimula sa taas at nanumbalik ulit sa mataas ang pagtitiwala."

A separate Pulse Asia survey also showed that 8 out of 10 Filipinos approve of the Duterte administration's response to the coronavirus pandemic in the Philippines.

The survey showed that an estimated 84% of Filipinos have a "positive opinion" of the government's efforts in addressing the health crisis.

Only 6% expressed disapproval of the government's response, while 10% registered ambivalence.

"Siguro nakita ng mamamayan bagamat hindi nila alam kung ano ang bilang ng kaso bagamat maaaring sila'y nangangamba na medyo mahigpit na rin sa pagkilos . . . at itong paghihigpit na ito ay bahagi ng inisyatibo para mapigilan ang paglaganap ng COVID-19," Holmes said.