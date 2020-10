Paano pangalagaan ang mental health ng matatanda ngayong pandemya?

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Dahil maituturing silang vulnerable sa matitinding sintomas ng coronavirus disease 2019 (COVID-19), ipinagbabawal na lumabas ang mga senior citizen sa kanilang mga bahay para hindi mahawahan ng sakit.

At kapag nanatili sa bahay, hindi hamak na naaapektuhan ang kanilang mental health lalo na kung mahilig itong lumabas bago pa man magkaroon ng lockdown.

Sa "Winner Sa Life" sa Teleradyo, nagbahagi ng ilang tips ang adult neurologist na si Michelle Anlacan, para malibang ang mga senior habang naka-lockdown.

Giit ni Anlacan, mahalagang mapangalagaan ang mental health ng mga matatanda ngayong pandemya.

“Kasi depression is real. Kahit hindi sila nagkakaroon ng depression noon puwede sila magkaroon kasi very isolated sila sa pandemic,” ani Anlacan.

BIGYAN NG ACTIVITIES

Para malibang, dapat bigyan ng aktibidad ang mga matatanda.

Halimbawa aniya rito ang paglalabas ng mga photo album para magbalik-tanaw.

“Hindi kasi sapat na sabihin natin sa kanila na bawal lumabas. Kasi nakakaliimutan nila ang dahilan so kailangan natin sila bigyan ng activities, pinapalabas namin ang photo albums, at YouTube videos para ma-engage sila,” ani Anlacan sa isang panayam sa programa.

Kung may gadget sa bahay ay maaari raw itong gamitin para malibang ang mga matatanda.

Pero kaakibat niyan, dapat ding sanayin at gabayan sila sa paggamit nito.

“Huwag matakot sa mga digital things like iPad at laptop para hindi sila matakot,” ani Anlacan.

Kung malayo naman sa matandang kamag-anak ay maaari silang makausap virtually.

Payo ni Anlacan na kung maaari, makipag-virtual meetup sa mga malalayong kamag-anak na matatanda.

“May mga pamilya who have stepped up. Ginagawa nila sunday Zoom time nakikita nila in real time and all over the world so marami naman pong pamilya they are trying to address the problems of senior citizens,” ani Anlacan.

Importante rin aniyang maging "malambing" kapag inaalagaan ang mga senior citizen na nakatira sa bahay sa gitna ng lockdown.

Sa ilalim ng quarantine protocols sa bansa, bawal lumabas ang mga senior citizen sa kanilang mga bahay.

Una na ring hinimok ng ilang grupo na payagan nang bumili at mamalengke ang mga senior citizen tuwing umaga.