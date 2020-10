Lalaki patay sa pamamaril sa Valenzuela

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA— Dead on the spot ang isang lalaki matapos siyang pagbabarilin ng hindi pa kilalang mga salarin sa Valenzuela City, Biyernes ng hapon.



Sa kuha ng CCTV, sakay ng motorsiklo ang biktima at binabaybay ang Paso de Blas nang biglang lapitan ng isang motorsiklo na may dalawang sakay.

Bumunot ng baril ang isang gunman at binaril ang biktima hanggang sa matumba ang motorsiklo.

Bumababa ng motorsiklo ang dalawang suspek at kinuha ang bag ng biktima.

Tinangay din ng mga salarin ang motorsiklo ng biktima.

Ayon sa kaibigan ng biktima, galing sa bangko ang biktima dahil siya ang tagakuha ng suweldo ng kumpanya.

Sana aniya bag na lang ang kinuha at hindi na pinatay ang kaibigan niya na ayon sa kaniya ay mabait at walang kaaway.

Nakita rin sa CCTV camera na pagkatapos matumba ang motorsiklo ng biktima ay nag sign of the cross pa.

Sabi ng kaniyang kaibigan, talagang madasalin ang biktima.



Nanawagan naman ang pamilya at kaibigan ng biktima ng hustisya lalo't may bata pang mga anak ang biktima.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng Valenzuela Police.