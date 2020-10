Kasapi ng NPA, sumuko sa Northern Samar

Sumuko sa Philippine Army ang isang kasapi ng rebeldeng grupo ng New People's Army (NPA) sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar. nitong Biyernes.

Personal na sumuko ang naturang Yunit Militia member sa commanding officer ng 43rd Infantry Battalion ng 8th Infantry Division na si Lt. Col. Raymundo Picut Jr.

Isinuko din niya ang isang HPFAs M653-Colt rifle na may magazine at mga bala.

Apat na anti-personnel mines din ang isinuko ng dating rebelde.

Napag-alaman na ang mga naturang improvised explosive device (IED) ay planong gamitin umano ng mga rebelde para pasabugin laban sa mga tropa ng 43rd Infantry Battalion.

Ayon kay Picut, ang paggamit ng mga rebelde ng ganitong uri ng mga pampasabog ay violation sa Comprehensive Agreement with Respect on Human Rights and International Humanitarian Law kung saan ito'y nagbibigay panganib para sa kapayapaan at seguridad sa isang lugar.--Ulat ni Ranulfo Docdocan