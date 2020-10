'2021 budget maipapasa sa special session kung politika itatabi muna'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Naniniwala ang ilang kongresista na kayang ipasa sa special session na ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2021 national budget, na naiipit na umano sa girian sa House speakership, kung isasantabi muna ang politika at mga bangayan.

Para kay House Minority Leader Benny Abante, mahalagang tapusin ang deliberasyon sa 2021 national budget bago ituloy ang usapan sa house speakership.

"Tapusin na muna ang 2021 budget bago tapusin ang lahat ng ito Saka kayo magkaroon ng political interference. Mahiya naman kayo sa ating Pangulo," ani Abante.

Tiwala naman si House Deputy Speaker Johnny Pimentel na kayang tapusin ng 4 hanggang limang araw ang special session.

"If we can have 3 to 5 agencies a day, kaya iyon tapusin ng apat na araw," ani Pimentel.

Nitong Biyernes ay itinakda ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang special session mula sa Kamara mula Oktubre 13 hanggang 16, kasabay ng pagsertipika sa P4.5 trilyong national budget bilang "urgent." Ito ay matapos suspindehin ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang deliberasyon para sa proposed budget hanggang Nobyembre 16, sa pamamagitan ng virtual session.

Ipinasa sa second reading ang panukalang budget. Sa orihinal na schedule, Oktubre 14 dapat maipasa ng Kamara ang 2021 budget sa third and final reading.

Inaasahan na ililipat ni Cayetano ang speakership kay Marinduque Rep. Lord Allan Velasco alinsunod sa term-sharing agreement na ginawa ni Duterte.

Ayon sa ilang mambabatas, may ginawa umanong paglabag si Cayetano sa pag-mute ng mga kongresista na papalag sana sa tigil-deliberasyon sa Kamara.

"Mayroon bang nangyaring debate dun sa kanyang mosyon?... Walang debate. Nagkaroon ba ng pagpapaliwanag 'yung mga in favor of the termination? Wala. Nagkaroon ba ng pagpapaliwanag yung against the termination? We could not have because we were muted," ani Buhay Rep. Lito Atienza, sa naunang panayam noong Miyerkoles.

Umalma rin ang ilang mambabatas sa hakbang ni Cayetano, lalo't maaantala raw ang pagpapasa ng budget dahil lang sa away niya at ni Velasco.

Nananawagan naman ang isang kongresista na payagang makadalo nang pisikal ang bawat miyembro ng Kamara sa special session.

Para kay Bagong Henerasyon Party-list Rep. Bernadette Herrera, mahalagang usapin ang budget kaya dapat na marinig ang boses ng bawat mambabatas.

"Mahalaga para sa bawat Kinatawan na madinig ang kanyang boses sa plenaryo ukol sa mga mahahalagang usapin nang walang pangambang maimu-mute siya," ani Herrera.

Tiniyak naman ni Albay Rep. Joey Salceda na bubusisiin nang husto ang bawat probisyon sa panukala.

"When we approve it on second reading we assign a special committee called a small group of which I'm a member, we could thresh out all the other small items that there will be thousands of small amendments, errata, addendums, special provisions that need to be threshed out,” ani Salceda.

Ayon kay Cayetano, inaasahan nila ang makabuluhang sesyon sa Kamara.

"Asahan niyo, the special session will be very fruitful. Ako nakikiusap, sa lahat po, isantabi muna natin ang pulitika, magtulong-tulong muna tayo sa budget. At least yung grupo namin 'no, I can assure you mga kababayan that we will be focusing on the budget," ani Cayetano.

Buwelta naman ng kampo ni Velasco, wala nang moral na awtoridad si Cayetano na mamuno sa Kamara. Tingin pa nila na dapat panagutin si Cayetano dahil ginulo umano niya ang proseso sa pagpasa ng budget at sa umano’y kahihiyang inabot ng Kamara dahil dito.

"This was the common observation of some lawmakers, who now want to hold Cayetano accountable for bungling the budget process and putting the entire institution of the House to shame,” ani Velasco.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News