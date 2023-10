OFW sa Dubai nanalo ng P115M sa isang raffle

DUBAI - Swerteng napanalunan ng isang Overseas Filipino Worker (OFW) sa Dubai, United Arab Emirates ang tumataginting na P115 million grand prize sa isang raffle.

Talagang mapapa-'sana all' ka talaga sa premyong napanalunan ni Freilyn Angob sa pa-raffle na ‘Fast5’ ng Emirates Draw.

Aabot kasi sa AED 25,000 ang tatanggapin niya katumbas ng mahigit P380,000 kada buwan o P4.6 million kada taon o tumataginting na P115.4 million sa loob ng 25 taon.

Emirates Draw

Tubong Subic, Zambales si Freilyn na sampung taon nang nagtratrabaho sa UAE. Nagsimula siyang magtrabaho bilang nurse sa Dubai at ngayon, isa siyang laser technician sa Ajman, isang Emirate ng UAE.

Ibinihagi ni Freilyn kung paano niya napili ang kanyang winning number.

“Tinaya ko siya kasi, may meaning behind it. So yung winning ko is 9-20-23, ito po yung date ng examination ko for NCLEX, tapos yung 32 edad ko, tapos yung 37 ay edad ng special someone ko,” kwento ni Freilyn.

Ayon sa kanya, dumaan din siya sa ilang pagsubok sa buhay at may panahon na nawalan din siya ng trabaho.

“Kayo po talaga ako nag-try nitong Emirate Draw kasi at that time po, noong natapos na yung kontrata ko, hindi po ako kaagad nakahanap ng work, matagal na buwan na naghintay ako,” sabi ni Freilyn.

May plano na rin si Freilyn kung ano ang gagawin sa kanyang premyo.

“Ang initial plan ko is papuntahin ang parents ko dito sa UAE, then after that po ay balak ko rin mag-aral ng Forensics. Balak ko ring mag-invest, if ever kung papalarin dahil yung field ko po ay Aesthetics so gusto ko rin mag-open ng sarili kong clinic at bukod dun, magtayo ng farm para sa family namin,” sabi ni Freilyn.

May payo naman si Freilyn sa nangangarap ding maka-jackpot sa mga raffle.

"Sa mga kababayan natin na patuloy na sumusubok, subok lang po tayo ng subok. malay ninyo sa susunod na panahon, kayo naman ang susunod na grand prize winner ng 'Fast5' ng Emirates Draw," pahayag ni Freilyn.

Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkapanalo sa raffle, para kay Freilyn hindi pa rin dapat iasa ang lahat sa swerte.

Diin din niya, wala pa ring katumbas ang sipag at dedikasyon sa trabaho para magtagumpay alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay.

