Inaresto noong gabi ng Linggo sa Las Piñas ang isang engineer matapos umanong takutin ang kaniyang dating nobya gamit ang mga maseselan nitong larawan.

Sa entrapment operation, hinuli ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) ang suspek sa isang apartment sa lungsod.

Ayon sa biktimang si alyas "Cecille," 2020 nang nakilala niya ang suspek sa isang online dating app.

"Noong unang may nangyari sa'min, nag-video na siya. Nakita ko na siya sa kalagitnaan nangyayari.. inagawa ko 'yong cellphone [niya]," sabi ni "Cecille."

"Sabi ko i-delete mo 'yan. Sabi niya i-de-delete niya. Noong time na 'yon buo pa 'yong tiwala ko sa kanya," dagdag ng biktima.

Tumagal pa nang ilang taon ang relasyon nang dalawa hanggang sa subukan ni "Cecille" makipaghiwalay sa lalaki pero nagbanta ito na ikakalat ang kaniyang maseselang retrato at video.

Sa takot na masira ang reputasyon, walang nagawa si "Cecille" kundi sundin ang lahat ng hinihingi ng lalaki.

Kalauna'y lumapit ang biktima sa NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division, na nagkasa ng operasyon para mahuli ang suspek.

Sa imbestigasyon, nalaman ng mga awtoridad na may iba pang biktima ang suspek, na pawang mga nakilala rin nito sa online dating app.

"To be exact ay mga 10 po 'yong biktima niya na katulad din dito sa complainant natin," sabi ni NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division chief Jerome Bomediano.

Pero itinanggi ng suspek ang mga paratang sa kaniya.

Mahaharap ang suspek sa patong-patong na reklamong coercion, grave threat, sexual assault, paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at paglabag sa Anti-Violence Against Women and their Children Act.

— Ulat ni Karen de Guzman, ABS-CBN News