TFC EXCLUSIVE | PH Embassy sa London nagbabala vs online appointment fixers

LONDON - Madaling araw pa lang marami na ang naka-abang para sa walk-in service ng consular services ng embahada noong buwan ng Hulyo.

Nagbakasakali makahabol sa walk-in service si Maricel para kumuha sana ng Special Power of Attorney (SPA). Pero hindi na siya umabot sa cut-off na nakalaan para sa 150 slots. Inireklamo rin niya ang pahirapang online appointment.

Pila sa PH Embassy London noong July 30, 2022 para sa Saturday walk-in service | Photo by Joefer Tacardon

“Yung website nila, mag register ka, ang hirap hirap, failed, failed, failed. Abutin ka ng month na mag-register ng details mo para makakuha ng appointment. Diyos ko naman Pilipinas, nasa England na tayo. Philippine Embassy, baguhin naman natin ito. Galit na galit na talaga ako nito,” sabi ni Maricel Chilcott, pumila sa Philippine Embassy.

Ito rin ang hinaing ng iba pang pumila na karamihan ay magpapa-renew ng kanilang pasaporte.

“Kagabi hindi na kami natulog para makapunta dito nang maaga. Pagdating namin dito, mahaba na yung pila,” sabi ni Elsa Yeomans, pumila sa Philippine Embassy.

Sabi naman ng isang Pinay, ang online system lang ang may problema.

“Just the online system. I think everything flows very quickly. You can tell by the line,” sabi ni Catherine Cruz, pumila sa Philippine Embassy.

Dahil hirap sa pag-book ng online appointment, lumalapit umano ang iba sa fixers na tinatawag na Online Appointment Assistant, na nagkalat sa social media.

Ayon sa source ng TFC News, lehitimo at hindi scam umano ang naging transaksyon niya sa isang online appointment assistant na naka-base sa Pilipinas at nakilala niya sa Facebook.

Kapalit ng 2,500 pesos na ipinadala niya gamit ang isang mobile wallet app, nakatanggap siya ng confirmation at nakapag-renew daw siya ng kanyang pasaporte. Sabi naman ng isa pa naming nakausap, may fixer na kanyang nakausap na nagsabi umano na may kasabwat sila sa loob ng Department of Foreign Affairs.

Mariin naman itong itinanggi ng PhilippineEmbassy sa London. Base sa kanilang advisory, labag sa batas at hindi nila pinahihintulutan ang mga ganitong uri ng transaksyon. Binalaan rin ni Charge d’ Affaires Rhenita Rodriguez ang mga Pinoy kontra online fixers.

“Huwag mag-engage, huwag mag-deal, to avoid dealing with these passport fixers and online scammers. The Embassy absolutely condemns itong mga iligal na Gawain: It’s absolutely free po to book an appointment online,” sabi ni Rhenita Rodriguez, Charge d’ Affaires, Philippine Embassy sa London.

Ayon sa Philippine Embassy, dinagdagan pa nila ang online appointment slots para tugunan ang problema. Nakipag-ugnayan na ang Embahada sa kanilang third party service provider ng appointment system.

“Ang total naming dagdag na slots daily ay umaabot ng 50 aside from ating Saturday walk- in service na twice a month. Pumupunta rin ang team ng Embassy sa iba’t ibang lugar sa UK at Ireland para ma-serbisyuhan ang ating mga kababayan,” pahayag ni Rodriguez.

Hinihikayat din ng embahada ang mga Pilipino na ipagbigay alam sa kanila ang anumang impormasyon tungkol sa online fixers.

Pakiusap din nila na habaan pa ng kaunti ang pasensya lalo’t ngayon pa lang bumabalik sa normal ang lahat dahil sa pandemya.

