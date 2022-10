Mga siklistang Pinoy, sumabak sa Tour de Taiwan 2022

Watch more News on iWantTFC

TAIWAN - Umarangkada na ang Tour de Taiwan nitong October 2. Kalahok dito ang mga kinatawan ng dalawampung bansa, kabilang na ang Pilipinas.

Sa unang bugso ng Tour de Taiwan na nagsimula sa Taipei City hall nitong linggo, October 2…binuno ng mga siklista ang 10.4km na distansya sa loob ng 8 laps. Ayon sa Filipino team, handa nilang sungkitin ang korona ng kumpetisyon.

“I think this team is capable of winning because when we came here, Tour de Taiwan form part of our preparation for another bigger race coming next week but we are really happy that we are here in Tour de Taiwan,” Ric Rodriguez, Team Director 711 ng Cliq Air Asia Roadbike Philippines.

Sa unang stage pa lang, nagtapos sa pangatlong pwesto ang Pinoy cyclist na si Felipe Marcelo, team captain ng Roadbike Philippines.

“Masaya po dahil kahit papaano, nagawa pa rin nating makipagsabayan sa mga top sprinters,” sabi ni Marcelo.

Mahalaga sa mga siklistang Pinoy ang suporta ng mga kababayan sa kanilang pagsabak sa Tour de Taiwan.

“Sa lahat po ng Pilipino dito sa Taiwan, sana po suportahan nyo pa po kami sa apat na araw naming dito sa Tour De Taiwan. Thank you, thank you po sa inyong lahat sa mainit na pagsalubong sa amin dito,” pahayag ni Marcelo.

Buong buo naman ang suporta ng mga Pinoy sa Taiwan sa Team Pilipinas. Nagtapos ang Tour de Taiwan sa huling stage nito sa Pingtung noong October 6, 2022.

