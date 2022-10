Retrato mula sa National Capital Region Police Office Public Information Office Facebook page

Tinatayang nasa P3.9 milyong halaga ng hinihinalang marijuana ang nakumpiska sa apat na taong naaresto sa buy-bust operation sa Quezon City, ayon sa National Capital Region Police Office (NCRPO).

Sa isang Facebook post gabi ng Sabado, sinabi ng NCRPO Public Information Office na ang Quezon City Police District Station 5 sa Fairview ang nagkasa ng operasyong nauwi sa pagkakahuli sa mga suspek.

Nakuha umano sa mga suspek ang 18 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang high-grade marijuana (kush) na may timbang na 3 kilo at halagang P3.9 milyon.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspek, ayon sa NCRPO.

Ayon kay NCRPO acting chief Brig. Gen. Jonnel Estomo, malaki ang epekto ng pagkakakumpiska sa ganoong karaming ilegal na droga.

"This has double impact in our community. Large amount of illegal drugs is pulled away from the market and many victims especially the youths are spared from dangers of this substance," aniya.

