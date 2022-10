5 sugatan sa pagsabog, pamamaril sa Pikit, Cotabato

Limang tao ang nasugatan sa magkahiwalay na insidente ng pagsabog at pamamaril sa bayan ng Pikit, Cotabato.

Nasa tatlong babae ang nasugatan sa pamamaril sa Barangay Gli-Gli umaga ng Biyernes, habang sa hapon naman ay dalawang lalaki ang nasugatan matapos pasabugan ng granada ang isang welding shop sa Barangay Poblacion.

Bago ang mga insidente, pinaputukan gabi ng Miyerkoles ng mga armadong salarin ang mga bahay ng mga residente sa Barangay Calawag.

Ayon sa mga residente, alas-6:30 ng gabi nang lumusob ang mga armadong tao sa kanilang lugar at tumagal nang 30 minuto ang pagpapaputok.

Bakas pa ang tama ng bala sa mga dingding at bintana ng mga bahay sa barangay.

Dahil sa nangyari, takot na ang mga residenteng manatili sa kanilang lugar tuwing gabi. Umaalis sila pagsapit ng dilim at nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak sa Barangay Poblacion at bumabalik lang sa kani-kanilang bahay tuwing umaga.

Ayon kay Brig. Gen. Jovencio Gonzales, commander ng 602nd Brigade ng Philippine Army, magkakaroon ng isang komite para tutukan ang mga insidente sa bayan.

"Napag-usapan ang creation ng isang committee sa level ng ating mayor upang matuunan itong mga pangyayari na ito," ani Gonzales.

Ayon kay Pikit Mayor Sumulong Sultan, wala pang pagkakakilanlan ang mga armadong lalaki na lumusob at nagpaputok ng baril sa Barangay Calawag.

"Ang nangyari po dito ay may mga third party po na may ginagawang hindi maganda. Kaya hinihiling ko po sa kanila na mag-move on na tayo. Magkaisa na tayo [at] magtulungan para mahanap natin 'yong isang mapayapa at tahimik at maunlad na bayan ng Pikit," ani Sultan.

Sinubukan ring pawiin ni Sultan ang pangamba ng mga residente.

"Sa lahat po ng ating Pikitenos, 'wag po kayo mag-alala dahil nandito po ang ating kasundaluhan, andito po ang ating kapulisan. At 'wag po tayo maniwala sa fake news sa social media," aniya.

Paghihiganti umano ang nakikitang dahilan ng alkalde sa serye ng pamamaril sa bayan.

Ani Sultan, under control ang sitwasyon sa lugar.

Humingi na umano ang alkalde ng tulong sa hanay ng militar at pulisya para dagdagan ang puwersa sa lugar.

Itinanggi ni Pikit Police chief Maj. Maxim Peralta ang kumakalat sa social media na may nasawi sa pamamaril sa Barangay Gli-Gli.

Ayon sa hepe, pinuntahan niya ang mga biktima na nagpapagaling sa ospital.

— Ulat ni Lerio Bompat