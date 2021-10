Philippine Maritime collection, itinanghal sa Barcelona

BARCELONA - Itinanghal ang Philippine Maritime collection sa Barcelona, Spain kamakailan. Isinabay ito sa selebrasyon ng Maritime Archipelagic and Nation Awareness Month (MANA-MO) at pagbabalik- tanaw sa malalim na relasyon ng Pilipinas at Espanya.

Ipinakita ni Dr. Enric Garcia, direktor ng museo, ang Philippine vinta na naka-display sa bukana ng Maritime museum ng Barcelona, Spain.

Kasama ito sa koleksyon ng museum mula pa noong 1944. Isang guided tour ang binigay ni Dr. Garcia para sa Philippine consulate at mga bisita para ipaliwanag ang unang maritime relations sa pagitan ng Pilipinas at Espanya.

Bahagi rin ito ang ikalimang taon ng MANA-MO na sinimulan dahil sa Presidential Proclamation 316, taong 2017 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“Ang theme po natin is Our seas, our lives, our heritage, connecting lives and nations. Tamang-tama ito sa event natin ngayon sa Barcelona na nakita naman ng ating mga bisita na participants, yung koneksyon ng Pilipinas at ng Barcelona o ng Espanya na relasyonado sa Kultura Maritimo,” saad ni Consul Rona Goce, Philippine Consulate General, Barcelona.

Nasa museo rin ang logbook at diary ng mga marinerong bumiyahe sa Pilipinas noong 1876 sa Puerto de Manila. Naka-exhibit din ang ginamit na barometer para malaman ang lagay ng panahon sa arkipelago ng Pilipinas. Kasama rin ang mga iba’t ibang sandata, ang mga unang telegrama at ang barkong transatlantic na bumibiyahe noon sa Maynila at Cebu.

Para sa mga dumalo, magandang pagkakataon ito para alalahanin ang ugnayan ng Pilipinas at Espanya.

“And I think that it’s really interesting that the youth right now learn about Filipino culture and history so that we can feel a little bit more connected to our origins,” sabi ni Ellaine Visitacion, blogger at residente ng Barcelona.

“Siguro maganda naman ay palawigin pa na makilala ng mga kabataan yung history, dahil lahat naman noon ay sa maritime lahat nagdadaan, ang pag-ikot sa mundo lalo sa mga Pilipinong lumaki dito na walang alam sa history natin,” sabi ni Ben Castillo, residente ng Barcelona at miyembro ng Mabini Historical Society.

Ipinaliwanag din ang unang kalakalan sa tabako sa pagitan ng Pilipinas at Espanya at ang paglalayag ng mga marinerong Pilipino sa karagatan ng mundo.

“What was the story, why they kept this, that’s the question I have right now, the inspiration to maybe write something about this, maybe Filipinas could have been freed 200 years before, not 400 years,” sabi ni Berjer Capati, residente ng Barcelona at manunulat ng mga dula.

Sa United Kingdom, ipinagdiwang din ang maritime month sa Philippine Embassy sa pamumuno ni Ambassador Antonio Lagdameo.

Binigkas ang “Bakit Maalat ang Dagat” ng mga estudyante ng Tagalog class ng Ilaw Limited at nagkaroon din ng video presentation na nagpakita ng mga yamang-dagat ng Tubbataha Reefs, isang tanyag na protected sanctuary na nasa kalagitnaan ng Sulu Sea.

