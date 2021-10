Pinaaresto ng Senado ang Pharmally executive na si Linconn Ong noong Setyembre 21, 2021 dahil sa umano'y mailap na mga sagot nito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Senate PRIB

MAYNILA - Hinimok nitong Sabado ng grupo ng mga doktor si Pangulong Rodrigo Duterte na payagang muling makadalo sa Senado ang kaniyang gabinete para matapos na ang pagdinig hinggil sa umano’y overpriced at substandard na supply ng face mask, face shield at iba pang medical equipment sa gobyerno.

"Ang call namin para kay presidente na sana po payagan na ang mga gabite na mag-attend ng Senate inquiry para lumabas ang katotohanan," pahayag ni Dr. Maricar Limpin, pangulo ng Philippine College of Physicians.

Ayon kay Limpin, nais nila sanang makipag-ugnayan na ang lahat ng opisyal ng gobyerno para tuluyang umusad at matapos ang pagdinig sa Senado.

“We want actions and we want to see na kung may corruption na talagang nangyari ay maparusahan, mahabla ang mga taong responsable sa ganitong klase ng napakasamang gawain,” pahayag ni Limpin.

Nagdulot ng tensiyon sa pagitan ng Senado at Malacañang ang pagdinig sa Pharmally Pharmaceutical Corp. matapos na rin na ipagbawal ni Duterte ang mga empleyado at opisyal ng ehekutibo na dumalo dito.

Nauna nang nabunyag sa Senate hearings na ang dating adviser ni Duterte na si Michael Yang ay nagpahiram ng pondo sa Pharmally para sa kontrata nito sa gobyerno.

May witness din na nagsabing pinapalitan ang expiry date ng mga medical grade face shields, at kahit sira, basa o naninilaw na ay dineliver pa rin ng Pharmally sa gobyerno.

Ayon kay Limpin, masakit sa kanila ang makarinig ng alegasyon ng korapsiyon tungkol sa sektor sa gitna ng pandemya lalo't marami nang Pilipino, kabilang ang health workers, na namatay dahil dito.

“We really want to put a stop to this and gusto namin na magkaroon ng mabilisang inquiry ang Senado. Sana ang mga concerned na tatawagin ng Senado ay pumunta naman sa Senado para matapos 'yung inquiry. Sana magkaroon ng kooperasyon ang lahat para matapos ang inquiry na ito,” sabi niya.

Sakaling hindi naman aniya sila pakinggan ni Duterte, gumagawa na sila ng plano para tiyaking ang interes ng mga Pilipino ang mananaig sa darating na halalan.

“We want to make sure that in the next election ay masiguro natin na ang maboto natin ay 'yung karapat-dapat na mamuno sa ating bansa,” sabi niya.

Aktibo silang mangangampanya at masusing magsusuri partikular na sa Senado at Kongreso “para siguraduhin na 'yung mga taong maboboto sa lehistratura ay mga taong magtatrabaho para proteksiyonan ang mamamayang Pilipino.”