MAYNILA—Posibleng payagan ng pamahalaan na makalabas ang mga bata sa panahon ng Kapaskuhan kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, ayon sa Department of Health (DOH) nitong Sabado.



Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, kailangan magpatuloy lang din ang pagdating ng sapat na suplay ng COVID-19 vaccine at mabakunahan na rin ang mga menor de edad na may comorbidity.

Magsisimula na ngayong buwan ang pagbabakuna sa mga indibidwal edad 12 hanggang 17, pero priority ang mga may comorbidity o dati nang iniindang sakit.

Pero desisyon pa rin daw ito ng inter-agency task force (IATF) on COVID-19 at mga eksperto, sabi ng opisyal.

"But looking at the case data, tinitingnan natin, kung mauumipasahan na rin ang dose with comorbidity sa mga kabataan, kung atin pong magtuloy-tuloy at mag-stablize and ating supplies, mayroon naman pong posibilidad," ani Vergeire.

Batay aniya sa forecast ng FASSTER group ng ahensya, inaasahan na bababa sa 1,100 ang daily COVID-19 cases sa Metro Manila pagsapit ng Nobyembre 15.

“Kung magtutuloy-tuloy po iyan at maipagpapatuloy po natin ang pagkontrol nitong transmission ng sakit na ito, sana po tayo po ay lahat ay nagho-hope that by Christmas time, magkakaroon po tayo ng mas maluwag na classification and restrictions sa ating mga kababayan,” ani Vergeire sa isang public briefing.

Ayon kay Vergeire, karamihan ng mga rehiyon sa bansa ay may negatibong 2-week growth rate, kabilang na ang Metro Manila, Calabarzon, at Central Luzon.

Bumabagal lang din umano ang pagluwag sa mga ospital dahil may mga pasyente na kinakailangang manatili nang mas matagal.

Nasa high risk pa rin daw ang healthcare utilization sa Mimaropa, NCR, Calabarzon, Davao Region, Central Luzon, Soccsksargen, Bicol Region, at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

“While the cases are going down, ang ospital po talaga nahuhuli sa pag-decongest because these individuals na nasa ospital, specifically sa ICU, mas matagal po silang naglalagi sa ospital. It can be 21 days or more,” paliwanag ni Vergeire.

Samantala, positibo pa rin ang growth rate, mataas ang paggamit ng kama at intensive care unit, at nasa high risk ang klasipikasyon ng Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Zamboanga Peninsula, at Mimaropa.

COVID INDICATORS, BUMABA

Sa report ng OCTA Research group nitong Sabado, nasa average na 2,140 ang average na kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa nakalipas na 7 araw, mula Okt. 2 hanggang Okt. 8.

Bumaba pa sa -41 porsyento ang growth rate o nangangahulugan na bumaba ng 41 porsyento ang mga kaso, ayon sa inilabas na datos ni OCTA fellow Guido David.

Bumaba rin sa 0.61 ang reproduction number o bilang ng posibleng mahawa ng isang virus carrier, habang nabawasan din ang healthcare utilization rate na nasa 53 porsyento.

Nananatili namang mataas ang daily attack rate, positivity rate, at intensive care unit (ICU) beds occupancy rate pero bumaba na ito kung ikukumpara sa huling linggo ng Setyembre, anila.

Sa pinakahuling bulletin ng ahensya, 71 percent na okupado ang ICU beds sa Metro Manila, samantalang 72 percent ito sa buong bansa.

Batay sa datos ng gobyerno, nasa 22.8 milyon ang fully vaccinated na indibidwal sa bansa, samantalang higit 26 milyon ang partially vaccinated.