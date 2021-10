Manila Archbishop Advincula recovers from COVID-19

Jose Cardinal Advincula of the Archdiocese of Manila on Saturday said he has recovered from COVID-19.

"Nais kong magpasalamat sa inyong lahat, para sa mga nagdasal para sa akin lalo na sa mga pari, religious men and women at mga laiko sa Archdiocese of Manila," Advincula, who was announced to have tested positive for the coronavirus last month, said in an online video.

He also thanked fellow clergy, including Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) president Archbishop Romulo Vallez for their prayers.

Advincula said he continues to pray for those who fell ill and died because of the virus.

"Marami tayong kapatid na hindi nakalampas sa COVID-19 kasama sila lagi sa aking mga panalangin at misa gayundin ang kanilang mga naulila," he said.

"Napatunayan ko na malaking bagay ang bakuna upang malabanan ang COVID-19 kaya hinihikayat ko ang lahat na magpabakuna para sa inyong kaligtasan at para sa kaligtasan ng ibang tao."

FROM THE ARCHIVES