Ilang bagong Pinoy nurse sa UK, nakaranas ng diskriminasyon sa trabaho?

LONDON - Sa kasagsagan ng pandemya dala ng COVID-19 noong 2020, nangailangan ng mas maraming nurse sa UK. Ito rin ang panahon na nasubok ang mga bagong dating na nurse, na ni-recruit sa National Health Service o NHS.

Maganda ang repustayon ng Pinoy nurses sa UK. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na sa huling tala ng Nursing and Midwifery Council o NMC, may mahigit 35 libo ang Filipino nurses na sa UK, ang pinakamalaking bilang ng registered foreign nurses sa bansa.

Kabilang dito si James Rodriguez, 35 taong gulang na dumating sa UK noong 2019. Nahirapan siya sa mga pagbabago sa trabaho.

“Kahit anong experience meron ka sa Pinas, parang back to zero, kasi iba lahat ng gamit dito. ‘Pag nagtatangal sila ng uterus, hi-tech ang gamit. Sa atin, sinulid at karayom lang,” saad ni James Rodriguez, bagong nurse sa UK.

Wala ring mentor na nakatutok sa kanya. Lumala pa umano ang sitwasyon nang pumutok ang pandemya.

“Nung nangyari yung pandemic, pinadala ako s a ITU (Intensive Therapy Unit). Medyo nag-request nga po ako na huwag ako ipadala sa ITU kasi diabetic ako. Natatakot din naman ako. Sabi nila, i- try mo muna.”, dagdag ni Rodriguez.

Dahil bago at takot rin siyang magreklamo, tinanggap niya ang bagong assignment. Sa kontrata ni Rodriguez, dapat maging regular sila sa loob ng anim na buwan at kailangang maipasa ang mga requirement. Pero umabot ng dalawang taon, hindi pa rin siya makapasa.

Kaya dumating na sa puntong nagbanta na rin umano ang kanyang superiors at boss sa trabaho. “Pinadala ako sa hearing siyempre natakot ako.

‘Di ko alam gagawin ko.Terminate ang word na binitawan o papauwin daw ako,” kuwento ni Rodriguez.

Inilarawan pa ni Rodriguez ang karanasang iyon. “I felt discriminated talaga. Yun ang word na gagamitin ko. Wala ng iba. Ang word na sinabi pa sa akin pag- nilipat daw ako makakasama pa ako sa ibang team. So yung morale ko babang baba na,” dagdag pa ni Rodriguez.

Si Redison Sanchez naman naging band 5 nurse sa UK noong December 2018. Ang band 5 ay midrange salary grade level ng isang nurse sa UK. Band 9 ang pinakamataas at Band 1 ang pinakamababa. Dahil bago sa UK si Sanchez, dumanas daw siya ng depression, anxiety at panic attack dala ng lungkot ng pangingibang bayan.

Ito raw ang naging mitsa ng pagkakamali niya sa trabaho. Nangyari umano ang insidente noong July 2020, kung saan ‘di raw niya alam na mali pala ang paraan ng direktang pag-contact sa isang pasyente.

“I committed a mistake maybe because of the pressure na rin siguro. So it was unprofessionalism, which led to my dismissal,” Sanchez.

Kaya nais niyang matuto sa kanyang karanasan ang mga bagong nurse na Pinoy na dapat ay dumulog sa trade union o organisasyon ng mga Pinoy nurse sa UK.

“They were asking who is my representative but at that time, I was not a member of a trade union and didn’t know who would be a reliable lawyer,” sabi ni Sanchez.

Mahigit sampung buwan na naghahanap ng bagong trabaho bilang nurse si Sanchez pero dahil sa record niya ng dismissal, hirap siyang magsimula. Umuwi na ng Pilipinas si Sanchez bago pa maubos kanyang ipon.

Habang si Rodriguez malaki ang pasasalamat na nakilala niya ang mga opisyal ng Filipino Nurses Association na tumulong sa kanya na maghahanap ng bagong trabaho.

Ngayon,sa ibang departamento at trabaho, naging regular agad si Rodriguez.

“Kung feeling mo nadi-discriminate kayo, ask for help. The sooner the better. Silent lang ako. Syempre nasa ibang lugar tayo. Ayoko ng kaaway. Oo lang ako ng oo. ‘Di pala tama ‘yun. Kailangan pala mag- voice out ka. Stand your ground talaga,” paninindigan ni Rodriguez.

Paalala naman ng Philippine Overseas Labor Office (POEA) sa London, bukas ang kanilang opisina para matulungan ang mga bagong dating na Filipino workers, kasama na ang nurses.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating Filipino health workers sa Europe, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.