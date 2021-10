CHR chair Chito Gascon, 57, pumanaw na; buhay inalaala

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—"Sa dami mong laban sa COVID pa tayo natalo."

Ito ang malungkot na mensahe ni Miguel Gascon na nagbalitang pumanaw na ang kapatid na si Chito Gascon, na nagsilbi bilang pinuno ng Commission on Human Rights.

Sa isang tweet, bagama't di pinangalanan, sinabi ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na hiniling umano ng human rights leader na maiuwi na lamang siya sa bahay at ibigay ang kaniyang hospital bed sa ibang COVID-19 patients.

Taong 2015 nang maitalaga sa komisyon si Gascon ng namayapang dating pangulong si Noynoy Aquino.

Ipinaglaban din niya ang karapatan ng mga inaabuso, kabilang na ang mga alegasyon ng extrajudicial killings sa drug war ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo DUterte.

Noong 2017, P1,000 budget ang ibinigay ng Kamara sa CHR dahil hindi umano nito hinahabol at pinapanagot ang mga kriminal.

Bago napasok sa komisyon si Gascon, isa siyang political activist at social reformer na ibinuhos ang buhay sa mga isyu ng karapatang pantao at demokrasya.

Ayon sa tagapagsalita ng CHR na si Atty. Jacqueline De Guia, sinabi nitong matapang na pinaninindigan ni Gascon ang mandato ng CHR sa kabila ng pag-atake sa kaniya at sa ahensiya.

Naging inspirasyon umano ito para ipagpatuloy ang kanilang pagse-serbisyo ng may tunay na malasakit.

Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang iba't ibang grupo at ahensiya tulad ng Greenpeace, Karapatan, Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines na sumaludo sa kaniyang pagiging human rights champion.

Ikinalungkot din ni Bise-Presidente Leni Robredo ang pagpanaw ni Gascon na tinawag na tunay na liwanag sa panahon ng kadiliman.

Aniya, nawa'y mabigyan umano ng pagpupugay ang kaniyang pamana sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniyang katapangan, integridad, at pagdamay.

Si Commissioner Karen Gomez Dumpit ang pansamantalang officer in charge ng komisyon kasunod ng pagpanaw ni Gascon. — Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News