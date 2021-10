Watch more on iWantTFC

Pinag-aaralan na ng Bureau of Customs at Department of Agriculture ang mga posibleng butas umano sa proseso ng pag-aangkat para maiwasan ang pagpasok ng mga smuggled na gulay sa bansa.

Sa panayam sa government television nitong Sabado, sinabi ni Customs Assistant Secretary Vincent Philip Maronilla na nagpulong ang 2 ahensya Biyernes para tukuyin kung sapat na ang umiiral na proseso at i-update ang ilang protocol sa pag-angkat ng mga produkto.

“Ang purpose ho no’n (pagpupulong) ay to identify ang mga loopholes sa proseso ng bawat ahensya para po maiwasan itong pag-smuggle nitong mga agricultural product,” saad ni Maronilla.

Dagdag niya: “Inaral ho namin ang aming sariling proseso. Inaral din ho namin kung ano ang ibang paraan ng pagpasok nito, kung talagang naghigpitan na itong mga proseso namin dito sa loob ng Burea of Customs."

Kadalasan aniyang tinututukan talaga ng ahensya ang mga produktong argrikultura tuwing tinatawag na “Ber” months dahil dumarami ang suplay na dumadating.

“Kadalasan ho, marami ho talagang naga-attempt na i-smuggle ito dahil nga po mura at malaki ang potensyal na kumita,” ani Maronilla.

Nauna nang sinabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura (SINAG) na umaaray ang mga lokal na magsasaka dahil sa pagdami ng mga imported na gulay.

Ayon sa DA, wala silang binigay na import permit o sanitary and phytosanitary import clearances (SPS-IC) sa importasyon ng mga gulay na ibebenta sa palengke.

Ang tanging may permit ay ang importasyon para sa mga hotel at restaurant.

Ayon kay Maronilla, bumubuo na ng task force para mapigil ang ilegal na pagpasok umano ng mga imported na gulay sa bansa.