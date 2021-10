Watch more on iWantTFC

Binalaan ng National Privacy Commission ang publiko sa nauusong modus na tinatawag na smishing, o ang ilegal na pagkuha sa mga personal na impormasyon gamit ang text message.

Halimbawa, may text message na naglalaman ng code at link na kapag pinindot ay kokonekta sa isang dummy account na kukuha pa ng karagdagang impormasyon, tulad ng bank account at password.

“Lahat ho siguro kayo minsan nakakatanggap ng messages na hindi mo malaman kung saan nangggaling and there are links. And once you (click) that, they might lead you to a malicious website where they can do further collection," ani NPC Commissioner Raymund Liboro.

Iginiit naman ng Department of Health (DOH) na mahalagang ibahagi pa rin ang impormasyon sa contact tracing bilang parte ng pagtugon ng pamahalaan sa pagkalat ng virus.

Tiniyak din nila na ligtas naman ang datos lalo na kung nasa ilalim ng StaySafe app.

Ayon sa NPC, nasa 58 lokal na pamahalaan ang ipinatawag nila ngayong Oktubre dahil umano sa maling pamamaraan ng pagkolekta ng datos sa contact tracing.

“Patuloy ‘yung ating efforts sa National Privacy Commission na abisuhan at paalalahanan ang mga establishimento at ang mga local government units tungkol dito. Sapagkat ang layon natin dito, pagkatiwalaan ng ating mamamayan contact tracing efforts," ani Liboro.

Payo ng NPC na huwag pindutin ang kahina-hinalang mga mensahe.

-- Ulat ni Michael Joe Delizo, ABS-CBN News