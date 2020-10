Velasco: '2021 budget isinakripisyo ni Cayetano para sa ambisyon'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Lumantad ngayong Biyernes si Marinduque Rep. Lord Allan Velasco upang isiwalat ang aniya'y puno't dulo ng galit ni Pangulong Rodrigo Duterte nang magsorpresang public address ito noong Huwebes.

Sabi ni Velasco, malinaw na galit na ang Pangulo sa bangayan para sa liderato ng Kamara, na nagresulta pa sa pagpapatigil ni House Speaker Alan Peter Cayetano ng deliberasyon para sa proposed 2021 national budget.

Malinaw aniya na isinakripisyo ni Cayetano ang budget para sa sariling interes.

"Akalain mo ba namang guluhin niya 'yung buong budget process. Why? Because out of fear. I think Speaker Cayetano is doing everything just to be able to achieve his ambition, his personal ambition and interest na maging presidente ng 2022...Inuuna niya muna ang kaniyang political survival before the survival of our country," sabi ni Velasco sa panayam ng ANC.

Giit pa ni Velasco, sinuspinde ni Cayetano ang sesyon hanggang Nobyembre dahil takot itong makudeta sa puwesto, lalo't nawalan na aniya ito ng suporta mula sa mga mambabatas.

"Isa lang ibig sabihin nun: he is afraid, he doesn't have the numbers. Easy as that," ani Velasco.

Dagdag pa ni Velasco, labag sa batas ang ginawa nilang pagsuspinde ng budget deliberations.

Sa huli, hinamon ni Velasco si Cayetano na ibalik ang sesyon para sa kapakanan ng budget at ng mga Pilipino.

Wala pang bagong pahayag si Cayetano na direktang sumasagot sa bintang ni Velasco. Pero maaalalang inamin ni Cayetano noong Huwebes na sinuspinde niya ang sesyon dahil napolitika na raw ito at marami ang gustong manabotahe.