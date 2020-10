Utos na gawing 'libre' ang commuter cash cards umarangkada na

MAYNILA - Sinimulan na ngayong Biyernes ang utos na gawing libre ang mga cash card na ginagamit para sa mga pampublikong sasakyan.

125,000 Beep cards with no load will be distributed today at Monumento bus station and PITX. This gold sticker indicates that the card was given free to the commuter.



LTFRB’s memorandum circular directing e-payment services to make cards free of charge takes effect today Oct 9. pic.twitter.com/KodmdCRQyh