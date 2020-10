Special session ipinatawag para maipasa agad ang 2021 budget

MAYNILA — Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang kumilos para mapabilis ang pagpasa ng 2021 national budget sa gitna ng tumitinding tunggalian para sa House speakership.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque nitong Biyernes ng hapon, sa pamamagitan ng proklamasyon ay certified urgent na ang pagpasa ng P4.5 trilyong national budget.

Nasa proklamasyon din ang pagtatakda ni Duterte ng special session mula sa Kamara mula Oktubre 13 hanggang 16.

Kasunod ito ng ginawa ni House Speaker Alan Peter Cayetano na pagsuspinde ng budget deliberations at sesyon dahil umano napolitika na ito.

Sa isang pahayag naman matapos ang pag-certify as urgent sa budget bill, sinabi ni Cayetano na tatrabahuhin nila ito.

"Congress shall continue to work and prepare for the swift passage of this measure, and to ensure that it will be responsive and relevant to the government’s overall recovery efforts for 2021," anang Speaker.

Nitong Huwebes ay tila nagbabala si Duterte na siya mismo ang kikilos para mapasa ang budget sa 2021 kung hindi ito paplantsahin ng mga mambabatas.