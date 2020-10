Pulis na pinagbintangang nanghalay ng detainee, sibak, binabantayan

MAYNILA - Sibak sa puwesto at nasa "restrictive custody" ang dating hepe ng Philippine National Police Custodial Center matapos itong pagbintangan ng panghahalay ng isang detainee na nasa pangangalaga nito sa loob mismo ng pasilidad.

Sa isang text message sa mga reporter, sinabi ni PNP Spokesperson Police Col. Ysmael Yu na binabantayan ang naturang pulis.

"Police Lt. Col. Jigger Noceda is on restrictive custody of Director. This is a basic rule under PNP policy," ani Yu.

Ayon naman sa record ng National Police Commission na may petsang September 30, inalis si Noceda sa puwesto sa Custodial Service Unit at inilipat sa Administrative and Resource Management Division.

Ayon sa salaysay ng biktima, dalawang beses nangyari ang umano’y panghahalay ni Noceda.

Sa unang insidente, na nangyari noong Hulyo 9, tinulak at hinalikan umano ni Noceda ang biktima nang paalis na sana ito sa tanggapan ng opisyal. Ipinatawag daw ang biktima kaugnay ng mga protocol sa mga inmate sa ilalim ng GCQ.

Nakapiit sa kasong droga at illegal possession of firearms ang biktima magmula pa noong 2017.

"Tumayo rin ako at aalis sana ng bigla niya akong pinigilan at sabi 'mag-selfie muna tayo' at bigla niyang hinila ang kamay ko. Pagkatapos noon bigla niya akong tinulak sa wall kung saan hindi kami kita at bigla niya akong hinalikan," aniya sa salaysay.

Setyembre 7 naman daw nangyari ang ikalawang insidente nang mag-request ang biktima na makipag-usap kay Noceda kung may court order siyang kailangang malaman. Pagkatapos mag-usap, muli umanong nang-sexual assault si Noceda.

Nagbanta pa umano si Noceda na walang maniniwala sa biktima sakaling magreklamo man siya.

"I was pushing him and told him to stop. But he told me, if you shout and complain ay wala daw maniniwala sa akin at susuporta. Hindi rin daw siya matatanggal dito," anang biktima.

Sa kabila nito, nagsumbong ang biktima. Naglunsad naman ang PNP ng imbestigasyon sa mga alegasyon at nitong Miyerkoles ay sinampahan na ng kasong rape, acts of lasciviousness, paglabag sa safe spaces act, at unjust vexation si Noceda.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng PNP Headquarters Support Service si Noceda habang gumugulong ang imbestigasyon.

"He will be administratively held and inquired. The Chief PNP, of course, strongly stresses that this act is not a virtue of a police being responsible, respected and disciplined. So, it will be dealt with accordingly," ani Yu.

Dati na ring nasangkot sa kontrobersiya si Noceda nang maging hepe ng Carmona City police sa Cavite.

Sa exclusive report ng ABS-CBN News noong 2017, makikita sa video ang pagpalo ng tabla ni Noceda sa isang suspek sa pagnanakaw ng cellphone sa lock-up cell ng police station.

Dahil dito, nasibak si Noceda sa puwesto at sinampahan ng mga kasong Grave Misconduct at paglabag sa Anti-Torture Act.

Naitalaga siyang hepe ng PNP Custodial Center sa Camp Crame noong Abril 1, 2019.

Nagpasalamat naman ang kampo ng biktima sa mabilis na aksiyon ng PNP sa kaniyang reklamo.

— Ulat nina Michael Delizo, Raffy Santos, ABS-CBN News