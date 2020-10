Pagtatalo ng Grab driver, pulis nauwi sa pisikalan, demanda

MAYNILA — Nauwi sa pisikalan at pagsasampa ng kaso ang pagtatalo ng isang Grab driver at isang pulis noong Miyerkoles ng gabi sa Taguig City.

Sa Facebook video ng Grab driver na si Mary Florence Norial sa loob ng coffee shop ay makikita ang sagutan niya at ng pulis na si Police Capt. Ronald Saquilayan.

Inaaresto ng nakasibilyang pulis si Norial dahil umano sa pananakit nito sa kanya.

Pero sa kuwento ng nobyo ni Norial, kay Saquilayan nagsimula ang away. Nakaharang daw kasi ang sasakyan ni Saquilayan at hindi makaarangkada ang Grab driver na may susunduin na pasahero.

Kinompronta ito ni Norial pero ayaw magpatinag ng pulis kaya doon na nagkatensiyon.

Kumuha ng cellphone si Norial at kinuhanan ng video ang sasakyan ng pulis. Doon na ito lumabas at kinompronta ang babae.

Babalik na sana ng sasakyan si Saquilayan nang pigilan siya ni Norial.

Pinuwersa ng pulis na buksan ang pinto na hinarangan daw ng Grab driver. Sa pagpupumilit ni Saquilayan na buksan ang pinto ng kotse niya ay napaatras si Norial.

Dahil sa sakit ay nagawa raw niyang sampalin ang pulis. Doon na siya inaresto.

Depensa ni Saquilayan, kaya siya hindi umalis ay dahil waiting area iyon at naghihintay sila ng kanyang anak ng kanilang in-order.

Kinasuhan ni Saquilayan si Norial ng direct assault at alarm and scandal.

Ayon sa Southern Police District, puwede ring magsampa si Norial ng kontra reklamo kay Saquilayan.

Sa isang pahayag ng Grab, nangako silang tutulong para makapagpiyansa si Norial.



—Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News