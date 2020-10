9 patay, 7 sugatan sa sumiklab ng 'riot' sa Bilibid

MAYNILA — Patay ang 9 na preso at sugatan ang 7 iba pa matapos sumiklab ang umano'y riot sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa nitong Biyernes ng madaling araw.

TINGNAN: Lugar kung saan naganap ang riot sa pagitan ng mga miyembro ng Commando Gang at Sputnik Gang sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison (📷 Bureau of Corrections) @ABSCBNNews pic.twitter.com/rvGF6Dxpzj — Bianca Dava 🐈 (@biancadava) October 9, 2020

Ayon kay Bureau of Corrections (BuCor) spokesperson Gabriel Chaclag, nagsimula ang riot sa pagitan ng "Sputnik" at "Commando" gangs sa may east quadrant ng maximum security compound ng Bilibid bandang ala-1 ng madaling araw.



Agad naman daw itong napigilan ng mga awtoridad at hindi na kumalat sa ibang quadrants.

Anim sa mga nasawi ay miyembero umano ng Sputnik, 2 naman mula sa Commando, at isa mula sa hindi pa matukoy na grupo.

Inaalam pa ng BuCor kung ano ang pinagmulan ng anila'y riot.

"Initial reports may mga may stab wounds, may mga wounds na caused by blunt objects. Hindi pa confirmed ang gunshot wound. Hinihintay pa natin ang official report ng health service," sabi ni Chaclag.

—Mula sa ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News