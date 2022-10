Shellfish mula Milagros, Masbate nag-positibo sa red tide

Bawal na munang mag-ani, magbenta, bumili at kumain ng mga shellfish mula sa karagatan ng bayan ng Milagros, Mabaste dahil positibo ang mga ito sa red tide toxin, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

Lumabas sa pagsusuri ng ahensiya na sumobra sa regulatory limit ang toxicity level ng Paralytic Shellfish Poison (PSP) sa dagat.

"PSP toxin level in shellfish samples collected from the said area is 60.99 - 127.06 pgSTXeq/100g of shellfish meat," saad ng BFAR Shellfish Bulletin 20.

"Thus, to avoid PSP, the public is advised to refrain from eating, gathering or harvesting, transporting and marketing shellfish from coastal waters of Milagros in Masbate until such time that the shellfish toxicity level has gone down below the regulatory limit of 60 pgSTXeq/100g of shellfish meat," saad pa nito.

Pinapayagan ng BFAR ang paghuli sa mga isda sa karagatan ng Milagros, pero nagpaalala na kailangang maayos itong nilinis at niluto.

Nakikipag-ugnayan na umano ang BFAR sa LGU-Milagros para matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa red tide.

Noong Huwebes, naglabas ng local red tide warning ang BFAR-Bicol matapos maitala ang mataas na red tide toxicity level sa Sorsogon Bay.

Agad itong binawi ng ahensiya Biyernes, matapos na magnegatibo sa red tide toxin ang mga shellfish mula rito, na isinalang sa confirmatory test ng BFAR-National Fisheries Laboratory Division.

Ayon pa sa BFAR, bukod sa Milagros, apektado rin ng red tide ang mga shellfish sa Sapian Bay, karagatan ng Roxas City, Panay, President Roxas, at Pilar sa Capiz, karagatan ng Dauis at Tagbilaran City sa Bohol, Matarinao Bay sa Eastern Samar, Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur. – Ulat ni Jonathan Magistrado