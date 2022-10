Sandro Marcos nilinaw na sariling lakad ang pagpunta sa Singapore F1 Grand Prix

Opisyal na kuha ng F1 organizers kay Sandro Marcos kasama ang aktres na si Alexa Miro. Mula sa website ng Singapore Grand Prix.

MAYNILA - Nilinaw ni Ilocos Norte Rep. at presidential son Sandro Marcos na hindi siya kasama ng kaniyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa panonood ng F1 Grand Prix sa Singapore kamakailan.

Sa isang panayam, iginiit ni Marcos na may sarili siyang lakad kasama ang kaniyang mga kaibigan sa naturang event at nagkita na lamang umano sila doon ng pangulo.

Matagal na rin umano nila itong pinlano at libre lang ito sa kaniya.

“Noong nandoon ako sa Singapore, hindi ko sinamahan ang tatay ko, may sarili akong lakad kasama, 12 of us, ako at ang aking mga kaibigan, after nag-recess (Congress) ay matagal na naming plinano yan, matagal na namin binook yan,” paliwanag niya.

Nilinaw din niya na wala silang relasyon ng actress-host na si Alexa Miro kung saan nag-viral ang kanilang larawan sa event.

"Eh nung lumabas ang daming nag assume na number 1, I was with my dad which wasn’t true, I saw him once, No. 2 si Alexa ay girlfriend ko which is not, she is a friend of mine, and kasama yan sa barkada ko."

“May lumapit sa amin and they said na picturan ko kayo but you have to ‘cheers’ and look happy. So yung gumaganon kami (cheers) staged ‘yun, pero yung hindi ko alam ay lalabas yan sa F1 website, ‘yan ang hindi ko alam. Akala ko parang amateur photographer lang na umiikot na (who) was taking pirctures," dagdag ni Marcos.

Nagpasalamat ito sa isa sa mga racing event organizer na nag-imbita sa kanila na ayon sa kanya ay matagal na nila umanong kaibigan.

“Libre lahat so medyo suwerte ako,” sabi ni Marcos. - ulat ni Dianne Dy