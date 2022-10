Nasagip ang aabot sa 11 biktima ng sexual abuse sa magkakahiwalay na operasyon ng mga awtoridad sa Pampanga at Misamis Oriental.

Aabot sa pitong menor de edad ang nasagip sa Joint Operation ng NBI at PNP- Women and Children Protection Center- Transnational Criminal Investigation Task Force mula sa isang umano'y cybersex den sa bayan ng Lubao, Pampanga.

Sa isinagawang entrapment at rescue operation sa Barangay San Roque, Dau 1st, Lubao, inaresto ang limang suspek (dalawang lalaki at tatlong babae) at nasagip ang pitong menor de edad (apat na babae at tatlong lalaki) na umano'y biktima ng human trafficking at sexual exploitation.

Nakatanggap ng tip ang ahensya na may isang Pinay na sangkot sa pagbabahagi ng malalaswang retrato ng mga kabataan na nakabase sa Pampanga.

Dito, ikinasa na nila ang pag-iimbestiga at pagpapatupad ng entrapment at rescue operation.

Dinala sa NBI Office, Araneta Ave., Quezon City ang mga naaresto at nasagip na mga biktima.

Noong Oktubre 5 naman ay nasagip ang apat na babae, kasama ang dalawang menor de edad sa Misamis Oriental kung saan isang suspek ang naaresto.

Ayon sa PNP-WCPC, inaalok ng babaeng suspek ng pera ang mga biktima kapalit ng sekswal na gawain online. – Ulat ni Gracie Rutao