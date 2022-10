LTFRB kinondena ang overcharging ng taxi driver sa K-Pop star

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Mariing kinondena ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang umano'y pang-aabuso ng ilang PUV drivers gaya ng ng taxi, sa labis na paniningil ng pamasahe sa kanilang mga pasahero.

Kasunod ito ng pahayag ng isang miyembro ng K-pop group na Seventeen na si Joshua Hong tungkol sa kaniyang karanasan sa bansa nang bumisita noong Setyembre.

Sinabi ni Joshua na siningil siya ng mahigit P1,000 ng isang taxi driver at nalamang tatlong beses itong mas mataas sa presyo sa metro.

Iginiit naman ng K-pop star na hindi niya sinasabing masama bumisita sa Maynila, at sinabing maaaring mangyari ang mga nasabing insidente kung hindi pinaghandaan nang maayos ang kaniyang bakasyon.

"Kailanman ay hindi katanggap-tanggap sa LTFRB ang ganitong panloloko ng mga PUV drivers sa kanilang mga pasahero - lokal man o dayuhan," anang LTFRB sa isang pahayag.

Nagpaalala rin ang ahensiya sa mga PUV driver at operator na sumunod sa mga alituntunin at polisiya o mapaparusahan kapag nahuling lumabag.

"Pinapaalala ng LTFRB sa mga PUV driver at operator na sumunod sa mga alituntunin at polisiya ng ahensya upang mapabuti ang pagseserbisyo sa publiko. Ang sinumang mahuhuling lalabag sa mga ito ay papatawan ng karampatang parusa(ng)... Tulad ng pagbabayad ng multa at pagkansela ng kanilang Certificate of Public Convenience (CPC)," anang LTFRB.

Hinikayat din ng ahensiya ang publiko na ipagbigay-alam sa kanila ang mga ganitong insidente.