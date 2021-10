The Netherlands at Belgium, tinapos na ang mandatory face mask, liban sa ilang lugar

AMSTERDAM - Nagluwag na ang the Netherlands at Belgium sa pagsusuot ng face mask at social distancing, pero patuloy na ipatutupad ang entry pass para makapasok sa mga venue at event.

Mula noong September 25, tinanggal na ang face mask at social distancing rules sa The Netherlands kaya halos balik normal na ang lahat, pero required pa rin ang pagsusuot ng face mask sa mga public transportation at airports.

Kapalit ng bagong kalayaan na makisalamuha, required naman na magpakita ng vaccination o negative QR code kung kakain sa loob ng restaurant, papasok sa sinehan, museum at events.

Wala na ring limit ang mga gathering. Sa 30th anniversary celebration ng Bayanihan Foundation, isa sa pinakamatandang Filipino organizations sa The Netherlands, lahat ng dumalo ay nagpakita ng QR code.

“Masaya. nami-miss ang isa’t isa. Chikahan of course nandoon, at saka ang kainan but of course ‘di natin maalis ang kaba (na magka-COVID). Depende din iyon I think sa immune system ng bawat isa,” sabi ni Genibe Molabin, Household worker at Filcom leader.

Nanumbalik man ang social life, maingat pa rin ang ating mga kababayan.

“Kahit na bigyan tayo ng government ng medyo maluwag, nasa atin pa rin ang pagki-care sa sarili natin at isa’t isa,” dagdag ni Molabin.

Target ng The Netherlands ang 90% full vaccination rate sa loob ng susunod na buwan. Sa pagtatapos ng Septyembre, nasa 82.4 % na mula 12 taong-gulang pataas ang fully vaccinated.

Sa Belgium, tuluyan nang tatanggalin ng French at Dutch regions ng bansa ang mandatory na pagsusuot ng face mask maliban sa loob ng public transportation. Kahit sa mga paaralan, hindi na rin kailangan ng mga estudyante at guro na magsuot ng face mask.

Pero dahil umabot na sa 60 katao kada araw ang na-o-ospital dahil sa COVID-19 infections, mananatiling mandatory pa rin ang pagsusuot ng face mask sa Brussels region. Pag- i-igtingin naman ng tatlong rehiyon ang COVID-19 safe pass sa lahat ng events at mga establisyemento.

Nagbukas na rin ang lahat ng mga night clubs na sarado sa loob ng labing-walong buwan sa kasagsagan ng pandemya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa The Netherlands at Belgium, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.