MAYNILA - Kasama ang pilot vaccination ng mga kabataan sa paglalaanan ng halos 3 milyong bakuna na kararating lang ng bansa nitong nagdaang mga araw.

"Initially, we are allocating more or less 45,000 to 50,000 (doses) muna, initially for the pilot," ani Vaccine "czar" Carlito Galvez Jr.

Inaasahang aarangkada ang pilot vaccination para sa mga edad 12 hanggang 17 anyos sa piling mga ospital sa Metro Manila.

Nitong Biyernes, aabot sa 2.8 milyong COVID-19 vaccine doses ng bakuna ang dumating sa bansa.

Dito, aabot sa 2.1 milyong Moderna COVID-19 vaccines ang natanggap kung saan 1.3 milyon ay binili ng gobyerno habang 477,600 ang in-order ng pribadong sektor.

Nasa 661,100 doses naman ay galing sa AstraZeneca.

Samantala, inaasahan din ng mga eksperto na maaagapan ang malalang kaso ng COVID-19 para sa mga 12 anyos pataas sa pag-apruba ng bagong gamot na Ronapreve - isang 'monoclonal antibody treatment' kontra COVID-19.

"Sa pag-aaral na sa phase 2 and 3, safe siya ibigay sa ganitong edad 12 years and above, mataas din ang proteksiyon. Puwede siya sa mga matatanda," anang infectious disease expert na si Rontgene Solante.

Dumating naman ang halos 800,000 doses ng Pfizer vaccines na nakatakdang ipamahagi sa ilang parte ng Region 3, Calabarzon, Region 6, at Region 10.

Nauna nang sinabi ni Galvez na bubuhos ang suplay sa huling quarter ng 2021 kaya inaasahang mas maraming Pilipino ang mababakunahan bago mag-Pasko.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News