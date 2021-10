Watch more on iWantTFC

SOUTH KOREA – Masaya ang mga kababayan sa South Korea dahil nakatanggap na sila ng libreng COVID-19 vax mula sa gobyerno, itoy’ sa kabila ng namamayaning pag-aatubili ng ibang Pinoy dahil sa napabalitang side effects ng nasabing bakuna. Isa ang OFW na si Iver sa nagparehistro at nakatanggap na ng COVID-19 vax.

“Di naman ako nagkaroon ng alinlangan na magpabakuna because I really wanted to protect myself more against the virus po…Syempre may takot na baka magkaroon ng adverse reaction after ng pagpapabakuna, pero mas nanaig sa ‘kin na mas magiging protektado ako kapag nag-undergo ako ng vaccination,” kuwento ni Iver.

Nagpapasalamat si Iver sa Korean government dahil kasama ang mga OFW na tulad niya sa libreng COVID-19 vaccination program para na rin sa target ng gobyerno na herd immunity:

“Masaya and thankful kasi nabigyan ako ng libreng bakuna dito sa South Korea and the Korean government never neglected us, foreigners…very accommodating ‘yung mga nurse at saka ‘yung doctor na nagturok sa akin ng vaccine. And very convenient kasi nag-i-English naman ‘yung doctor.”

Pasok sa libreng COVID-19 vaccination program ng Korea ang higit limampung libong Overseas Filipino Workers. Sa datos ng Korea Disease Control and Preventive Agency, 76.63 percent na ang nakatanggap ng first dose. 52.13 percent naman ang fully vaccinated na. At ayon pa sa gobyerno, makakamit na nila ang herd immunity bago ang target na buwan sa Nobyembre 2021.

Kasama rin sa binakunahan maging ang undocumented OFWs. Tiniyak ng Korea Immigration Service ng Ministry of Justice na nakatago pa rin ang kanilang identity.

Sa ipinadalang mensahe sa TFC News ng Director ng Itaewon Global Village na si Katherine Corteza, sinabi niyang marami pa rin sa hindi dokumentadong Pinoy ang natatakot sa side effects ng bakuna at dahil sa kawalan ng insurance, takot silang magpa-ospital.

Panawagan ng mga OFW sa kapwa Pinoy sa SoKor, magtulungan para makamit ang herd immunity sa bansang kumukupkop sa kanila.

“Magpabakuna po kayo kasi kailangan po talaga natin…lalo na ‘pag umuwi po tayo eh hinahanap po nila kung nabakunahan na kayo o hindi pa,” sabi ni Amy, isang OFW sa South Korea.

“Let us have the initiative na magpabakuna because we are not just protecting ourselves but also the people around us,” pagbabahagi naman ni Iver.

Para sa iba pang ulat patungkol sa mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng mundo, panoorin at tumutok sa TFC News sa TV Patrol.