MAYNILA— Nagpasya ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila na pansamantalang ipagbawal ang pagbisita sa mga pampubliko at pribadong sementeryo sa linggo ng Undas dahil sa banta ng pandemya.

Ang Maynila, naglabas na ng memorandum tungkol sa pagsasara ng na mga sementeryo mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3 at panawagang bumisita na nang maaga.

Papayagan pa rin ang interment at cremation services sa mga nabanggit na petsa.

Dahil dito, puspusan na ang paglilinis at paghahanda ng Manila South Cemetery at Manila North Cemetery sa posibleng pagdagsa ng mga tao.

Kailangan ding may suot na face mask at face shield at may nakaabang na ring alcohol dispenser at temperature scanner.

"Doble na rin po ang security namin... Nagro-roving po lahat ng security natin," ani Manila South Cemetery Spokesperson Raffy Mendez.

Aminado naman ang pamunuan ng Manila North Cemetery na magiging hamon sa kanila ang pagdagsa ng mga tao kaya nakikiusap sila sa mga dadalaw na sumunod sa protocols.

"Sa mga dumadalaw huwag naman sana makulit kasi talagang hirap na rin kami sa gate... Sa mga hindi susunod talagang wala kami magagawa kung hindi talaga hindi kayo papasukin sa gate," anang OIC ng security force na si Elmer Quintos.

Umaaray naman ang ilang nagtitinda ng bulaklak at kandila gaya ni Bernie Suarez.

"Nahihirapan kami kasi taon-taon nasanay kami bumebenta kami pag-30, 31 hanggang a-1, a-2, ngayon ho higpit sinturon kami, malaking kawalan kaya lang po wala kami magagawa kasi para sa pangkalahatan 'yun para hindi tayo magkahawaan ng COVID-19," ani Suarez.

Naglabas din ng kautusan ang lokal na pamahalaan ng Malabon na isasara ang lahat ng sementeryo mula Oktubre 29 hanggang Nobyembre 3.

