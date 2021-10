MAYNILA - Inihayag nitong Biyernes ni Presidential spokesperson Harry Roque na hindi na siya tatakbo bilang senador para sa halalan 2022.

Ito ay kasunod ng hindi paghahain ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ng kandidatura sa pagkapangulo.

Sinabi noon ni Roque na tatakbo lamang siya sa pagkasenador kung lalaban si Duterte-Carpio sa pagkapangulo.

"Kinakailangan po mayroon tayong isang salita at minsan na po akong nagsabi na tatakbo lang ako kung tatakbo po si Mayor Sara Duterte. Handa po ang aking certificate of candidacy," sabi ni Roque sa kanyang press briefing nitong Huwebes.

Pinal na aniya ang kanyang desisyon na umatras sa senatorial race.

"That's what I declared," tugon ni Roque nang matanong matapos ang hindi pagsumite ni Duterte-Carpio ng CoC sa pagkapangulo sa Commission on Elections (Comelec).

"She said there will be no substitution," dagdag ni Roque.

Marami ang umuudyok kay Duterte-Carpio na maghain ng kanyang kanditatura sa pagkapangulo, pero sa kanyang pahayag nitong Biyernes, nanindigan ang opisyal na tatakbo siyang bilang reelectionist mayor ng Davao City.

