MAYNILA - Tatakbo umano sa pagkapangulo si Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa at magsisilbing standard-bearer ng PDP-Laban wing na kinabibilangan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Siya raw ang magiging running mate ni Sen. Christopher "Bong" Go na tatakbo namang bise presidente.

"I am fielded by my political party, the PDP-Laban, for reasons that wala na silang ibang nakita na magpapatuloy sa legacy ng ating Pangulong Duterte, iyong ating laban sa droga, kriminalidad, korapsyon at terorismo, at ang pagpatuloy sa pagbangon ng ating ekonomiya amidst the pandemic," ani Dela Rosa pagkatapos niyang ihain ang kaniyang kandidatura nitong Biyernes, sa huling araw ng candidacy filing.

Si Dela Rosa, na dating Philippine National Police chief ang nanguna sa war on drugs ni Duterte nang iluklok siya sa puwesto noong 2016.

Kasalukuyang sinisilip ng International Criminal Court ang mga insidente ng pagpatay kaugnay ng war on drugs.

Nang tanungin naman kung posibleng mag-substitute sa kanya si Davao Mayor Sara Duterte-Carpio sa pagkapresidente, sagot niya: "Eh di mas maganda. This is a party decision, not a personal decision."

Si Duterte-Carpio ay naghain ng kandidatura para sa reelection ng pagkaalkalde ng Davao.

Ika-5 si Dela Rosa sa may pinakamataas na boto sa 2019 senatorial elections.

Hanggang Nobyembre 15 pinapayagan ang pag-substitute ng kandidato.