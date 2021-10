Extension ng Overseas Voters Registration, sinulit ng mga Pinoy sa Europe

LONDON - Sinamantala ng mga Pilipino sa Europe ang extension ng Overseas Voters Registration hanggang October 14. Sa UK, bago pa man ang extension, nagapa-rehistro na ang second-generation Pinoys na gustong lumahok sa May 2022 elections.

Bago sumapit ang deadline nung September 30, nakapagparehistro na sa Philippine Embassy sa UK sina Angel at Kiara, mga bagong botante.

“We have links in the Philippines. Wherever you are, it (election results) will affect you,” sabi ni Angel, British-Pinoy. “It’s important to recognize the significance of your right to vote”, sabi ng beauty queen na si Kiara Gregorio, taga-London.

Noong huling linggo ng September, kahit weekend ay binuksan na rin ng embassy ang kanilang pinto sa mga humahabol na magparehistro.

Sa Barcelona, Spain, binuksan rin ng Philippine Consulate ang kanilang opisina kahit Sabado at Linggo para tanggapin ang mga gustong magparehistro. Maraming Pilipino sa Barcelona ang nagtatrabaho kapag weekdays, kaya kapag weekend sila nagkakaroon ng pagkakataon na tumungo sa konsulado.

“25 years ago hindi ako nag-register, because I’m not interested. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng feeling na may tiwala ako sa mga susunod na mamumuno sa ating bansa,” sabi ni Olivia Ramoran, residente sa Barcelona.

“Of course, I will not vote for money, I will have to select the best president that will uplift my country and I know who he is,” sabi ni Cynthia Gonzales, residente ng Barcelona.

Sa Copenhagen, Denmark, sa unang pagkakataon nagbukas ang Philippine Embassy sa Copenhagen para sa overseas registration.

Noon, lahat ng Nordic countries na kinabibilangan ng Denmark, Sweden, Finland, Norway at Iceland ay pinapangasiwaan ng Philippine Embassy sa Norway, kasama ang registration sa eleksyon.

Mahigit 600 Pilipino na ang rehistrado sa Philippine Embassy sa Denmark mula pa noong December 2019.

“I think all of the candidates running for president. I’m a bit skeptical about their competencies and skills, so we need to change for the better in the Philippines,” Dodie Jumamil Dayapdapan, Filipino Nurse sa Denmark.

“Gusto kong i-exercise yung rights ko as a Filipino citizen even nandito kami sa malayong lugar and I still want to support ang Pilipinas,” sabi ni Precious Mihai, Filipina registered voter sa Denmark.

Hinihikayat ng embahada na sulitin ang extension ng registration hanggang October 14.

“You may visit our website, copenhagenpe.dfa.gov.ph and book an appointment to register to exercise your right to vote and make a difference,” sabi ni Al-Bari Macalawan, Third Secretary & Vice Consul, Philippine Embassy sa Denmark.

Paalala sa mga magtutungo sa Philippine Embassy para magparehistro, dalhin ang inyong Philippine passport, residence card at accomplished registration form.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europe, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.