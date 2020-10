Sacred Heart College sa Lucena muling nasunog

MAYNILA - Nasunog ang pinakamataas na palapag ng Sacred Heart College sa Lucena, kabisera ng probinsiya ng Quezon, umaga ng Huwebes.

Sa video na kuha ng Bayan Patroller na si Macaroons Villasoto, makikitang naglalagablab ang apoy sa naturang paaralan.

Ayon kay Villasotto, katabi lang ng paaralan ang kanilang bahay kaya agad siyang nagising nang maamoy ang usok.

Ayon naman kay FO1 Patrick Jerome San Vicente, radio operator ng Bureau of Fire Protection sa Lucena, nakatanggap sila ng tawag na nasusunog ang gusali alas-7:49 ng umaga.

Umabot sa second alarm ang sunog at dineklarang fire out alas-10:47 ng umaga.

Inaalam pa ang dahilan ng sunog at ang kabuuang halaga ng pinsala nito.

Wala namang nasaktan sa sunog, ayon sa mga awtoridad.

Unang nasunog ang paaralan noong Enero 1, 2019. Ito ang pinakamatandang paaralang Katoliko sa Quezon province.