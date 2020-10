Pasig ferry balik-operasyon matapos 'pigilan' ng water hyacinth

MAYNILA — Balik-operasyon na ang Pasig River Ferry Service nitong Huwebes matapos itigil noong mga nakaraang araw dahil sa mga naipong water hyacinth sa ruta nito.

Maaalalang nagmistulang damuhan noong Miyerkoles ang bahagi ng Pasig River sa may Jones Bridge sa Maynila at hindi na rin makita ang tubig dahil sa naipong sandamakmak na mga water hyacinth.

Isang aquatic plant at itinuturing na invasive species sa tubig sa Pasig River ang mga water hyacinth. Nabubuhay ang mga ito mula sa domestic wastes na tinatapon sa ilog.

Nauna na rin sinabi ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) na dahil ito sa water pollution.

Sabi ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), normal lang na naipon ang water hyacinth lalo ngayong tag-ulan.

Pero lalong natengga ang mga ito sa ilog matapos bumigay ang nag-iisang skimmer na ginagamit sa clearing ng water hyacinth.

Aabot sa 150 cubic meters o katumbas ng 5 dump truck ang nakokolektang water hyacinth kada araw sa Pasig River. Kaya suhestiyon ng DENR na mag-deploy din ng mga mangingisda na nawalan ng hanapbuhay para tumulong na rin sa clearing.

Bukod pa dito, nakikipag-ugnayan na raw sila opisina ni Cynthia Villar para sa posibleng recycling.

"We will also coordinate with the project manager of Sen. Cynthia Villar wherein ginagamit po 'yang water hyacinth na 'yan para sa kanilang handicraft," paliwanag ni DENR Undersecretary Benny Antiporda. —Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News