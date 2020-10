Mga senior inihirit na payagang mamalengke at mag-mall tuwing umaga

MAYNILA - Nanawagan ang commissioner ng isang bagong-tatag na tanggapan na payagan ang mga senior citizen na makapamalengke o mag-mall tuwing umaga.

Sa Teleradyo, ipinaliwanag ni National Commission on Senior Citizens commissioner Franklin Quijanona may mga senior na wala namang kasama sa bahay para bumili ng kanilang mga pangangailangan.

Kaya mungkahi nila, ilaan sa kanila ang umaga para mag-mall o mag-grocery, at papasukin na ang publiko kapag tapos nang mamili ang mga ito.

“I hope all our implementing units will listen to the plea of the senior citizens para po maging uniform ang approach sa lahat by allowing the seniors to have the morning,” ani Quijano.

“Sana ibigay niyo sa min 'yung umaga. A 2-hour time to buy the basic necessities... so that we can also be able to move around in a manner that we'll observe protocols,” dagdag niya.

Paliwanag ni Quijano, dini-disinfect naman ang mga mall o grocery store kapag gabi kaya malinis na ito pagdating ng umaga.

Ngayong quarantine, ipinagbabawal sa ilalim ng protocols ng pandemic task force ng bansa na lumabas ang mga senior citizen, na maituturing na "vulnerable" sa COVID-19.

Tinututukan ng National Commission on Senior Citizens ang pagpapatupad ng mga polisiya at batas na may kinalaman sa mga senior citizen.