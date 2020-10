Mga estudyante namahagi ng school kits sa mga katutubong Agta sa Cagayan

MAYNILA - Sabay ng muling pagbubukas ng klase, inakyat ng ilang college student sa Cagayan ang burol sa bayan ng Sanchez Mira para mamahagi ng mga school kit sa mga batang katutubo.

Limampung mag-aaral na Agta sa Bgy. Santiago na mula kinder hanggang Grade 6 ang tumanggap ng mga kit na hatid ng mga miyembro ng Alliance of Communication Students ng Cagayan State University o CSU-ACTions bilang bahagi ng kanilang outreach program.

Bawat school kit ay naglalaman ng pencil, ballpen, crayons, pad paper, bond paper at colored paper.

LOOK: College students in Sanchez Mira, Cagayan distribute school kits to learners at one of the town's hilltop indigenous communities.



(📸: CSU-ACTions) pic.twitter.com/xR03vWwy4p