Meralco pinakiusapang huwag mamutol ng kuryente matapos ang Oktubre

MAYNILA - Nananawagan ang isang grupo sa Meralco na huwag munang magputol ng kuryente pagkatapos ng buwan ng Oktubre.

Paliwanag ng grupong Power4People, may anomalya o mali umano sa singil ng power company noong Marso hanggang Mayo nang pairalin ang enhanced community quarantine sa Metro Manila at ginawang installment ang pagbabayad ng mga bill para sa naturang panahon.

"Hinihiling namin na suspindehin, magkaroon ng moratorium para rito dahil tingin namin na hindi ito makatarungan para sa mga residential consumers," ani Gerry Arances, convenor ng grupo.

Pinabulaanan naman ng Meralco ang mga paratang na may anomalya.

"Hindi kami puwedeng gumawa ng bagay na hindi akma sa batas so I think that accusation is very unfair, it is devoid of any basis," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

Pero pagdating naman sa dalawang buwang grace period sa ilalim ng Bayanihan 2, hindi sakop ang mga hindi nabayarang bills mula Marso hanggang Agosto.

"'Yung bill na ibinigay noong September 15 hanggang October 'yun ang may plaso lang o palugit na 30 days, hindi 'yung mga nakaraan... Ito ay bagong palugit sa mga bagong bills,” ani ERC Chairman Agnes Devanadera.

Paalala ng ERC sa Meralco at iba pang kooperatiba, hindi sila puwedeng basta-basta na lang magputol ng koneksiyon ng kuryente.

"Dapat may notice of disconnection na ibigay sa consumer bago magkaroon ng putulan. Bakit? Puwede mo pang bigyan ng pagkakataon magbayad at 'di na kailangang putulan," ani Devanadera.

Samantala, may nagbabadyang dagdag-singil sa kuryente ang Meralco para sa October bill. Ayon kay Zaldarriaga, ito ay dahil sa pagtaas ng demand at gamit sa kuryente.

Limang magkakasunod na buwan nang bumababa ang singil ng Meralco mula pa noong Mayo. — Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News